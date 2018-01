Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv 1 aprilie 2017, pretul gazelor naturale din productia interna se stabileste in mod liber pe piata, pe baza cererii si ofertei, si constituie componenta principala a sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) si, implicit, a preturilor finale la consumatorii casnici.Valoarea CUG pentru perioada 1 aprilie 2017- 31 martie 2018, de 81,48 lei/MWh, a fost aprobata in sedinta Comitetului de Reglementare al ANRE din data de 30 martie 2017.Ulterior, furnizorii au solicitat cresterea acestei valori din cauza cresterii preturilor cu achizitia gazelor naturale din productia interna."Solicitarile furnizorilor privind actualizarea CUG s-au situat intre 0,8-1,1 bani/kWh. Ca urmare a analizei efectuate de catre ANRE, pe baza datelor transmise de catre titularii de licenta de furnizare care au in portofolii clienti casnici reglementati, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat nivelul CUG de 88,28 lei/MWh.Modificarea valorii CUG genereaza o crestere a preturilor reglementate, concomitent cu alte actualizari ale elementelor componente ale preturilor incepand cu data de 10 ianuarie 2018", se arata in comunicat.Oficialii ANRE mai arata ca impactul unitar in preturile practicate de furnizorii clientilor casnici reglementati este de 0,68 bani/KWh, ceea ce reprezinta o crestere a valorii facturii lunare estimate la nivelul unui an de 4,8 lei pentru un consum mediu de 700 KWh/luna/loc de consum.Trebuie precizat faptul ca in toamna s-a anuntat ca iarna va fi una destul de friguroasa. Meteorologii atrageau atentia in octombrie ca ne asteapta o iarna grea, cu ger naprasnic si temperaturi care ar putea scadea in timpul noptii pana la minus 30 de grade Celsius. ...citeste mai departe despre " Cand vine iarna cu adevarat, ANRE scumpeste gazele inainte de termen. Factura creste incepand de miercuri " pe Ziare.com