Carburantii, bauturile alcoolice si tigarile, mai scumpe de la 1 ianuarie

De la 1 ianuarie, acciza este majorata la benzina de la 1.976 lei/1000 litri, la 2.038 lei/1000 de litri, cu 3,15% mai mare decat pana in prezent. Similar, acciza la motorina este majorata de la 1.838 lei/1.000 l la 1.896 lei/1.000 l. Impactul asupra pretului benzinei si motorinei va fi de aproximativ 7 bani pe litru, relateaza Profit.ro.Acciza aplicata la mia de tigarete creste incepand cu 1 ianuarie de la 448,74 lei la 483,74 lei. Majorarea a fost necesara pentru a alinia nivelul acesteia cu cerintele Uniunii Europene (UE), dar initial Guvernul stabilise un prag mai mic. Impactul asupra pretului unui pachet de tigari va fi de 0,7 lei.Accizele la bere cresc de la 3,3 la 3,4 lei pe hl (1 grad), iar cele pentru vinurile spumoase - de la 47,35 la 48,89 lei/hectolitru de produs. Acciza la vinurile linistite si la produsele intermediare se majoreaza de asemenea, de la 396,84 lei/hectolitru de produs la 409,34 lei.Alcoolul etilic va "beneficia" de o majorare de acciza de la 3.300 lei la 3.411 lei/hectolitri de alcool pur, iar cel produs in micile distilerii, de o majorare de acciza de la 1.653 lei la 1.705 lei/hectolitru de produs.Accizele la produsele energetice cresc si ele. Acciza la electricitatea utilizata in scop comercial urca de la 2,37 lei la 2,44 lei/MWh, iar cea utilizata in scop necomercial - de la 4,74 lei la 4,89 lei/MWh. Si gazul petrol lichefiat utilizat pentru incalzire va trebui accizat mai mult de la 1 ianuarie, de la 537 lei/tona la 555 lei/tona.