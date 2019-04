Care sunt factorii care determina pretul unei formatii de nunta?

Pretul este unul dintre factorii care vor influenta decizia voastra, caci organizarea unui asemenea eveniment necesita un buget stabilit de la inceput, esalonat pentru diverse necesitati, iar muzica de la petrecere este foarte importanta si va avea bineinteles un buget repartizat, care poate fi modificat sau nu, in functie de posibilitati.Nunta este un eveniment care presupune costuri ridicate si de multe ori clientii incearca sa gaseasca o formatie de nunta care sa se plieze pe cerintele lor si sa coste cat mai putin, dar cateodata ceea ce isi doresc depaseste cu mult bugetul si trebuie sa se reorienteze catre alte optiuni, alte formatii, Dj, etc.Haideti sa vedem cam cat ar costa o formatie de nunta si care sunt factorii care influenteaza aceste preturi!Preturile sunt foarte diferite in functie de zona, de formatie si variaza de la 1000 de euro pana la 30000 de euro. Factorii care influenteaza aceste preturi sunt:Conteaza foarte mult cat tine evenimentul, pentru ca spre exemplu pentru o petrecere de patru ore, doua runde de muzica si dans sunt suficiente, dar in cazul unei nunti, petrecerea se intinde pana la zece ore, ceea ce implica trei momente artistice oferite de trupa de muzica.In plus, aceste trei momente artistice se vor intercala cu programul celorlalte traditii care se vor tine in cadrul nuntii, in functie si de dorintele mirilor.Acest aspect trebuie stabilit cu membrii formatiei sau cu managerul lor, existand mai multe variante posibile de implementare a momentelor artistice: fie un moment de 60 de minute, reprezentand punctul culminant al petrecerii, fie doua momente de 45 de minute fiecare, cu o pauza de 30 de minute intre momente sau trei momente a cate 30 de minute fiecare.Cea de-a doua alternativa este recomandata pentru nuntile romanesti, pentru ca momentele de dans si muzica se pot intercala cu momentele in care se serveste mancarea.Experienta formatiei si implicit a membrilor ei in domeniul muzical, dar si in ceea ce priveste participarea intensa la evenimente sunt avantaje care scot in prim-plan o trupa sau alta.Este important ca acestia sa aibe o experienta vasta, sa fii cantat la nunti dar si alte evenimente si sa fie o formatie inchegata, membrii acesteia sa se inteleaga, sa lucreze bine in echipa, pentru ca interpretarea artistica sa fie desavarsita.In consecinta, trupele care au o experienta vasta vor cere un onorariu mai mare, evidentiind performantelor lor artistice, evenimentele de succes la care au facut spectacol, rezultatele muncii lor dovedite in timp.O formatie care are echipamente performante si ofera servicii pe masura va cere un pret mult mai mare, dar si clientii vor beneficia de muzica excelenta, de sonorizare foarte buna, de mult mai multe instrumente (chitara bass, chitara solo, saxofon, acordeon, clapa, vioara) care vor impresiona mult mai mult decat utilizarea a trei instrumente.Conteaza numarul membrilor din formatie in stabilirea pretului final, de exemplu, o trupa cu patru membri va fi platita cu o suma mai mica decat una cu opt membri, acest lucru fiind de inteles, pentru ca o nunta care va beneficia de muzicieni in plus va avea un spectacol de exceptie, o sonorizare foarte buna.Iar pentru cine doreste anumite instrumente muzicale sunt multe trupe care au sistem de plata modular, astfel daca doriti un artist in plus cu instrument gen saxofon, chitara, etc., atunci veti plati extra.Acest aspect este esential si se recomanda ca imediat dupa stabilirea locatiei unde va avea loc nunta sa incepeti cautarea de formatii de nunta si sa le comunicati data cand va avea loc evenimentul, astfel veti stii din start daca puteti merge mai departe cu discutia si negocierea ofertei, pretului.In cazul in care o formatie nu este disponibila, veti putea merge mai departe cu selectia si nu veti pierde timp pretios, afland detalii, stabilind intalniri si negociind cu cineva care nu este disponibil.Conteaza foarte mult locul unde se va desfasura nunta pentru oferta de pret pe care o veti primi de la formatie, pentru ca daca distanta intre zona in care se afla formatia si locul evenimentului este mare, atunci pretul va include transportul. In situatia in care petrecerea are loc intr-un alt oras, pretul va include transport, cazare si mancare.Astfel daca va doriti foarte mult ca la nunta voastra sa cante o formatie care v-a impresionat mult, dar este din alt oras, tineti cont ca va trebui sa platiti sau sa asigurati transportul, cazarea si masa.Este important sa luati in calcul toate aceste aspecte si sa decideti care formatie indeplineste toate aceste criterii, dar si criteriile personale.