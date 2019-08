Cat curent cosumi si cat platesti? Iata ce ti se mai adauga la factura de energie electrica

Atunci cand ne platim curentul, nu dam bani, de fapt, doar pe energia consumata (numita de specialisti energie electrica activa), ci si pe o multime de servicii si de taxe. Ce rost are fiecare dintre aceste tarife suplimentare si cat de just este sa le achitam, luna de luna, va spunem in continuare.Energia activa e prima pe factura. Ce platim pentru eaToti furnizorii de curent trec pe factura, inainte de toate, cantitatea de energie activa consumata de clientul casnic (masurata in kWh) si pretul acesteia. Modul in care aceste informatii sunt redate pe factura difera insa, in functie de statutul furnizorului.Mai exact, furnizorii de ultima instanta (FUI) - adica aceia mari, care dau curent la preturi aprobate de stat si alimenteaza majoritatea gospodariilor - trec pe factura doar cantitatea de energie activa livrata si costul acesteia.Furnizorii de ultima instanta includ in factura, sub denumirea de "energie activa" si o serie de tarife despre care ar trebui sa stimIn schimb, furnizorii concurentiali mentioneaza, pe langa energia activa, o serie de tarife numite: de introducere in retea, pentru servicii de sistem, de extragere din retea si de distributie.Ce inseamna toate acestea? Ei bine, toate sunt cheltuieli facute pentru transformarea si transportul curentului de la producator pana la contorul gospodariei, dupa cum ne-a explicat presedintele Asociatiei Consumatorilor si Micilor Producatori de Energie (ACMPE), Liviu Popa.Mai exact, potrivit specialistului, in forma in care pleaca de la producatori (sa spunem de la Hidroelectrica sau de la CE Oltenia) energia electrica n-ar putea fi folosita pentru alimentarea gospodariilor.In consecinta, e nevoie de o serie de echipamente cu ajutorul careia energiei sa i se aduca niste transformari, inainte sa fie introdusa intr-o retea de transport. Pentru cumpararea, mentenanta si functionarea acestor echipamente cu care se intervine asupra energiei electrice, in factura apare tariful de introducere (a curentului) in retea.Odata introdusa, energia electrica este transportata prin reteaua de transport, prin fire, pana la granita cu una dintre cele 8 retele teritoriale de distributie a curentului din Rom ...citeste mai departe despre " Cat curent cosumi si cat platesti? Iata ce ti se mai adauga la factura de energie electrica " pe Ziare.com