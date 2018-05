Cat de tare ne arde benzina la buzunare? Suntem destul de sus in topul suferintei la pompa si viitorul nu suna bine

Ierarhia e realizata periodic de Bloomberg."Cu toate ca Romania a inceput tranzitia de la comunism la o piata libera in 1989, ca urmare a executiei dictatorului Nicolae Ceausescu, abia de curand a inceput sa se formeze o clasa de mijloc, gratie cresterii economice din ultimii ani" - aceasta este descrierea tarii noastre realizata de celebra publicatie, care a compilat datele pentru 61 de tari.Astfel, in primul trimestru al anului 2018, ne aflam pe locul 13 in topul suferintei la pompa.Potrivit Bloomberg, un roman a dat 4,21% din venitul mediu zilnic de 29,9 euro pe un litru de benzina, care costa 1,17 euro (pretul reprezinta o medie) in perioada analizata.In topul suferintei la pompa, suntem la egalitate cu China, cu 4,21% din venitul mediu zilnic de 22,36 euro dat pe un litru de benzina. Pe 12 se afla Columbia, cu 4,28% din 15,77 euro, in timp ce pe 11 se pozitiona Brazilia, cu 4,62% din 21,51 euro.Iata cum arata top 10:10. Bulgaria - 5,01% din venitul mediu zilnic de 20,83 euro9. Turcia - 5,06% din venitul mediu zilnic de 23,83 euro8. Egipt - 5,29% din venitul mediu zilnic de 5,70 euro7. Thailanda - 5,51% din venitul mediu zilnic de 16,55 euro6. Africa de Sud - 5,98% din venitul mediu zilnic de 15,89 euro5. Indonezia - 6,6% din venitul mediu zilnic de 8,97 euro4. Nigeria - 8,71% din venitul mediu zilnic de 4,21 euro3. Filipine - 11,39% din venitul mediu zilnic de 6,95 euro2. Pakistan - 17,84% din venitul mediu zilnic de 3,36 euro1. India - 20,11% din venitul mediu zilnic de 4,75 euroCum a evoluat Romania in topul suferintei la pompaIn ciuda scumpirii benzinei, tara noastra a coborat usor in acest clasament, in primul trimestru din 2018, in contextul cresterilor salariale, dar si pentru ca alte tari au dus-o mai prost ca noi.Trimestrul 1 din 2018: locul 13, cu 4,21% din venitul mediu zilnic de 29,9 euroTrimestrul 3 din 2017: locul 12, cu 4,57% din 24,76 euroTrimestrul 2 din 2017: locul 11, cu 4% din 24,76 euroTrimestrul 1 din 2017: locul 11, 4,23% din 24,29 euroTrimestrul 4 din 2016: locul 11, cu 5,08% din 23,02 euroTrimestrul 3: locul 11, cu 4,71% din 23,4 euroTrimestrul 2: locul 11, cu 4,83% din 22,90 euroTrimestrul 1: locul 11, cu 4,59% din 23,5 euroViitorul suna... scumpDupa cum arata datele referitoare la pretul petrolului, combustibilii se vor scumpi semnificativ in perioada ...citeste mai departe despre " Cat de tare ne arde benzina la buzunare? Suntem destul de sus in topul suferintei la pompa si viitorul nu suna bine " pe Ziare.com