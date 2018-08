Catedrala Mantuirii Neamului isi va primi curentul electric direct de la Hidroelectrica

Hidroelectrica - detinuta de stat (in proportie de 80%) si de Fondul Proprietatea - produce cea mai multa si cea mai ieftina energie din Romania. Printr-un comunicat, compania a anuntat, astazi, ca a incheiat un contract cu Patriarhia Romana, care ii va deveni, astfel, client, incepand cu data de 1 septembrie 2018."Prin incheierea acestei colaborari, Hidroelectrica si-a manifestat inca o data interesul fata de sustinerea cultului romanesc, bucurandu-se de faptul ca, institutia ce detine cea mai mare incredere in randul romanilor - Biserica, a ales sa lucreze impreuna cu o companie romaneasca, promovand astfel, impreuna, valorile ce ne leaga: incredere, seriozitate si spiritul national. Aceasta colaborare vorbeste intr-o perioada simbol - anul centenar, despre capacitatea poporului nostru de a se mobiliza pentru unitate in toate formele acesteia: credinta, cultura si, de ce nu, afaceri", a declarat Presedintele Directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea.Aceeasi institutie, care a incheiat deja contracte de furnizare si cu RATB si Metrorex , informeaza ca "are in perspectiva incheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice cu Arhiepiscopia Bucurestilor, dorind sa se impuna ca principalul furnizor de energie verde al Patriarhiei Romane".Compania cu capital majoritar de stat nu a informat, insa, ce valoare are contractul pe care l-a incheiat cu Patriarhia Romana.Hidroelectrica este, conform rezultatelor exercitiului financiar din 2017, cea mai valoroasa dintre companiile romanesti si este, de asemenea, principalul furnizor de servicii tehnologice necesare in Sistemul Energetic National.Anul trecut, Hidroelectrica a inregistrat un profit brut de 1.603 milioane lei raportat la o cifra de afaceri de 3.254 milioane lei si o EBITDA 9cifra de afaceri inainte de impozitare si alte operatiuni - n.red.) de 69%.De asemenea, in primul semestru al anului 2018, societatea a avut un profit brut de 1.161 milioane lei, la o cifra de afaceri de 1.992 de milioane lei, EBITDA pentru primul semestru al anului in curs fiind de 73%.Citeste si:USR: Catedrala Mantuirii Neamului trebuie decuplata de la conductele cu bani publiciFirea da inca 10 milioane de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului: Vezi de unde se iau bani la rectificarea bugetara si unde se duc ...citeste mai departe despre " Catedrala Mantuirii Neamului isi va primi curentul electric direct de la Hidroelectrica " pe Ziare.com