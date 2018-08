Ce s-a scumpit in iulie: Painea, pestele, tuica si biletele de avion

Desi preturile marfurilor alimentare au scazut in iulie fata de luna anterioara cu 0,80%, s-au inregistrat oscilatii pozitive de la luna la luna in cazul pretului la produsele de morarit si panificatie (+0,18%), unde produsele de franzelarie s-au scumpit cu 0,24%, painea cu 0,19%, produsele de franzelarie si specilitati, cu 0,17%, iar faina, cu 0,13%.Totodata, in marja cresterii de preturi inregistrate la carne, preparate si conserve din carne, cel mai mult s-a scumpit carnea de vaca, respectiv u 0,38%.Majorari au mai fost consemnate in cazul uleiului (+0,18% fata de iunie 2018), pestelui proaspat (+0,25%) si in categoria bauturilor alcoolice, la tuica, rachiuri si alte bauturi (+0,25%).La polul opus, cu scaderi de tarife, se situeaza cartofii, cu 7,81%, alte legume si conserve de legume (-5,81%) si fructele proaspete (-6,52%).Scaderi nesemnificative de pret s-au inregistrat, in luna iulie fata de iunie, la zahar, oua, miere, fasole boabe, citrice si alte fructe meridionale, branza si bere.Fata de luna decembrie 2017, legumele si conservele de legume s-au scumpit cel mai mult in iulie, cu 9,18%, fructele proaspete - 6,62%, citricele si fructe meridionale, cu 6,71% si carnea de bovine cu 3,55%.Pe de alta parte, ouale s-au ieftinit in iulie fata de decembrie cu 27,72% si zaharul cu 5,75%.In cazul preturilor nealimentare, cele mai importante majorari de preturi au fost consemnate in cazul produselor cultural-sportive (+0,50%) si la autoturisme si piese de schimb (+0,19%) . In schimb, scaderi au fost la energie electrica (-4,08%), combustibili (-0,38%) si la incaltaminte (-0,06%).Comparativ cu finalul anului trecut, in iulie s-au majorat cel mai mult pretul gazelor naturale, cu 10,43%, al combustibililor, cu 5,78%, si cel al tutunului si tigarilor cu 3,68%.Pe de alta parte, in perioada mentionata doar energia electrica a consemnat o scadere cu 1,72%.Conform datelor centralizate, pe segmentul serviciilor, in iulie, cel mai mult s-au majorat tarifele pentru biletele de avion (+5,12%), cele pentru apa, canal si salubritate (+1,16%), respectiv preturile la cazare in unitatile hoteliere, cu 0,58%.In acelasi timp, tarifele la ...citeste mai departe despre " Ce s-a scumpit in iulie: Painea, pestele, tuica si biletele de avion " pe Ziare.com