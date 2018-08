Cea mai mare greva din istoria Ryanair afecteaza 55.000 de pasageri. S-au anulat si doua curse din Romania

Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, adica 17% din cele peste 2.400 de curse aeriene programate in Europa, inclusiv doua curse aeriene din Bucuresti spre Berlin.Greva, care are loc in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, a fost declansata de pilotii Ryanair din Germania, Olanda, Irlanda, Suedia si Belgia, care cer imbunatatirea conditiilor de munca si majorarea salariilor, transmit Deutsche Welle, DPA si Reuters.Sindicatul Cockpit a anuntat ca 480 de piloti Ryanair din Germania au inceput greva vineri, la ora 03:01 A.M. (01:01 GMT) si nu vor reveni la serviciu pana sambata la ora 02:59 A.M."Ryanair este singurul responsabil pentru escaladarea conflictului", a afirmat presedintele Cockpit, Martin Locher, adaugand ca operatorul aerian a exclus majorarea costurilor cu personalul.Germania va fi tara cea mai lovita de greva pilotilor Ryanair, fiind afectati 42.000 de pasageri in urma anularii a 250 de zboruri de pe zece aeroporturi."Nu vrem sa schimbam modelul de afaceri al Ryanair, dar inca putem schimba multe alte lucruri", a afirmat joi directorul operational Peter Bellew.Acesta a dat asigurari ca operatorul aerian irlandez este dispus sa analizeze o componenta variabila a salarizarii.Directorul de marketing al Ryanair, Kenny Jacobs, a declarat miercuri ca, in mod obisnuit, compania opereaza 250 de curse aeriene din si spre Germania, folosind echipaje locale. Pasagerii care si-au rezervat bilete la aceste zboruri isi vor putea primi banii inapoi sau vor putea schimba gratuit data plecarii, a adaugat Kenny Jacobs.Personalul navigant al Ryanair din Europa a publicat pe 4 iulie o lista cu 34 de cereri, solicitand salarii decente, imbunatatirea platii concediilor de boala si contracte de munca pe baza tarii de origine si a legislatiei irlandeze. Lista a fost semnata de 80% din personalul navigant de pe cele 86 de baze ale Ryanair.Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa dupa numarul de pasageri, opereaza 21 de rute de pe aeroporturile din Romania, respectiv Timisoara, Bucuresti si Craiova. ...citeste mai departe despre " Cea mai mare greva din istoria Ryanair afecteaza 55.000 de pasageri. S-au anulat si doua curse din Romania " pe Ziare.com