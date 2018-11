Cine intarzie cu plata facturii la curent va fi obligat sa achite si ce n-a consumat

Motivul: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) le-a dat catorva mari furnizori de electricitate dreptul sa le taie curentul rau-platnicilor, in cazul in care acestia refuza sa depuna, in avans, intr-un cont, contravaloarea facturilor pentru urmatoarele 3 luni.Pana acum, romanului ajuns in prag de debransare ii era suficient sa isi plateasca - fie in al 12-lea ceas - restantele catre furnizorul de electricitate, ca sa se asigure ca nu ramane in bezna.Odata cu adoptarea unui nou ordin al ANRE, insa, lucrurile s-au complicat. Noua lege le da unora dintre furnizori dreptul sa le ceara garantii banesti clientilor care ajung sa riste debransarea de cel putin 2 ori pe an, pe motiv de neplata a facturilor.Mai exact, ordinul prevede ca, la cererea furnizorului, rau-platnicii sunt obligati sa depuna intr-un cont, cu titlu de garantie, contravaloarea curentului pe care il consuma, in mod normal, in 3 luni.Ulterior, daca omul isi achita factura la timp, garantia ramane neatinsa. Daca, insa, platile incep, din nou sa intarzie, furnizorul isi va putea lua banii pe care nu i-a primit la timp direct din contul de garantie.In incercarea de a-i impiedica pe furnizori sa-i ia omului si ultimul ban din buzunar, ANRE a mentionat in ordin ca furnizorii n-au dreptul sa le ceara garantii "consumatorilor vulnerabili". Problema este ca, la noi, consumatori vulnerabil sunt doar oamenii inscrisi in bazele de date ale institutiilor de protectie sociala sau cei care sunt, totodata, batrani si bolnavi, potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice.In schimb, o mama care se straduieste sa isi creasca singura copiii, sa spunem, nu e considerata consumator vulnerabil. Iar asta inseamna ca - daca nu reuseste sa isi plateasca factura la curent 2 luni la rand - ajunge in prag de debransare si risca sa fie obligata nu numai sa plateasca restanta, ci sa si depuna garantie pentru urmatoarele 3 luni. Si e lesne de inteles ca omului care nu reuseste sa plateasca lunar o factura ii va fi din cale afara de greu sa achite 5, dintr-un foc!Potrivit ordinului ANRE, nu toti furnizorii pot cere, insa, garantii de la oameni, ci doar cei de ultima instanta - cum sunt Enel , CEZ si EON - obligati de lege sa livreze electricitate catre toti clientii care le-o cer, indiferent daca acestia obisnui ...citeste mai departe despre " Cine intarzie cu plata facturii la curent va fi obligat sa achite si ce n-a consumat " pe Ziare.com