Comisia Europeana ne-a dat inca 3 luni sa scapam de OUG 114! Cand ar putea fi liberalizata piata romaneasca de gaze

In urma cu mai putin de un an, guvernarea PSD-ALDE sustinea ca adopta ordonanta 114/2018 pentru a-i ajuta pe romani sa traiasca mai bine. Respectivul act normativ prevedea, printre altele, plafonarea pretului gazelor romanesti pentru populatie si limitarea exporturilor. In plus, ordonanta prevedea impunerea unei taxe de 2% din cifra de afaceri pentru societatile care activeaza in domeniul Energiei, indiferent daca acestea fac productie, transport, distribuitie sau furnizare.In prima faza, prevederile OUG 114 au creat haos pe pietele de energie din Romania, fara a-i ajuta pe romani sa isi imbunatateasca nivelul de trai. In plus, planurile PSD si ale ALDE pentru sectorul energetic romanesc n-au fost deloc pe placul CE. Asa se face ca, fara sa stea prea mult pe ganduri, in 2019, Comisia a demarat mai multe proceduri pentru a forta Executivul de la Palatul Victoria sa elimine din legislatia tarii noastre prevederile nocive ale OUG 114.Claudiu Dumbraveanu, director in cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), a explicat - in cadrul unei dezbateri organizate de publicatia Financial Intelligence - cum vor autoritatile sa scape de sanctiunile Uniunii Europene.Dumbraveanu: S-a prelungit cu 3 luni termenul de conformare. Am propus un calendar de liberalizare pana in 2021Inca din primii ani de dupa aderare CE anunta ca se pregateste sa ia masuri impotriva Romaniei, in conditiile in care aceasta refuza sa isi liberalizeze piata gazelor si restrictioneaza exporturile. De teama sanctiunilor, tara noastra a facut ceva pasi inainte.Pentru agentii economici, pretul gazelor a inceput sa se formeze pe piata, in functie de cerere si de oferta. Dar pentru clientii casnici, piata a ramas in continuare reglementata. Mai exact, statul nu le-a permis furnizorilor sa le vanda romanilor gaze pentru consum casnic decat la preturi dinainte aprobate de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).S-a creat si pentru consumatorii casnici o mica piata concurentiala, dar n-a fost incurajata de stat.In 2016, Romania si-a asumat o serie de masuri pe care sa le ia in vederea liberalizarii pietei gazelor. Asa ca atunci Comisia Europeana ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana ne-a dat inca 3 luni sa scapam de OUG 114! Cand ar putea fi liberalizata piata romaneasca de gaze " pe Ziare.com