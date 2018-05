Astfel, in cadrul analizei, autoritatea de concurenta a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare 'taiat'), afisat de comerciantii online, este mai mare decat nivelul prevazut de lege, pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate, a informat joi Consiliul Concurentei.Conform legislatiei (OG nr. 99/2000), orice comerciant care intentioneaza sa faca o reducere de pret trebuie sa o raporteze la un pret de referinta, respectiv la cel mai mic pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in ultimele 30 de zile.Mai mult, Consiliul Concurentei a constatat ca in cazul a aproximativ 29% din produsele monitorizate de Black Friday 2017, pretul taiat a fost mai mare chiar decat pretul maxim practicat in ultimele 30 de zile. Acest fapt indica o crestere/mentinere artificiala a pretului de referinta de Black Friday, arata institutia.Citeste mai departe despre " Consiliul Concurentei: 80% din reducerile de Black Friday sunt o pacaleala. Preturile sunt crescute dinainte " pe Ziare.com