"In cadrul anchetei demarate in luna februarie, Consiliul Concurentei va colabora cu ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei - n.red.) pentru a analiza daca centralele de producere a energiei electrice din structura celor doi producatori de gaze naturale au beneficiat de conditii diferite comparativ cu cele in care SNGN Romgaz SA si OMV Petrom SA furnizeaza gaze naturale catre alti consumatori din Romania", informeaza institutia intr-un comunicat.Cantitatile de gaze naturale produse anual de Romgaz si OMV Petrom, impreuna, reprezinta peste 94% din totalul productiei interne de gaze naturale.Cei doi producatori au structuri integrate, incluzand si unitati de producere a energiei electrice care utilizeaza drept combustibil gazele naturale.Astfel, Romgaz este producator de energie electrica prin intermediul Sucursalei de Productie Energie Electrice (SPEE), care include centrala termoelectrica Iernut, cu o putere instalata de 600 MW si o capacitate de a produce energie electrica reprezentand circa 5% din productia de energie electrica la nivel national. De asemenea, in cadrul unui proiect experimental al Romgaz, gazele naturale provenite din doua sonde de la Cojocna sunt utilizate ca gaze de combustie pentru doua agregate de producere a energiei electrice (fiecare cu o putere instalata de 1,5 MW).OMV Petrom este prezent pe piata de electricitate din Romania, atat ca producator, cat si ca furnizor (detine licenta de furnizare a energiei electrice din anul 2009) . Compania detine centrala electrica de la Brazi, cu o capacitate instalata de 860 MW (in functiune din 2012), care poate asigura pana la aproximativ 10% din necesarul de energie electrica la nivel national. ...citeste mai departe despre " Consiliul Concurentei verifica conditiile in care Romgaz si Petrom furnizeaza gaze naturale " pe Ziare.com