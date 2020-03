Coronavirusul si jocurile arabilor ieftinesc petrolul, iar asta se vede si la pompa. Cu cat a scazut pretul carburantilor

Petrolul Brent, relevant pentru piata europeana, a debutat in forta in 2020, cotatia ajungand pe 6 ianuarie aproape de 70 de dolari pe baril.Ulterior, insa, aceasta a scazut treptat pana aproape de 50 de dolari pe baril, la finalul lunii februarie.Dar iata ca luni dimineata, 9 martie, pretul s-a prabusit, dupa cum arata statisticile publicate de Markets Insider.Scaderea a fost de aproximativ 30%, dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca a redus pretul oficial de vanzare al petrolului sau. De asemenea, oficialii acestei tari au dezvaluit ca intentioneaza sa majoreze semnificativ productia de titei luna viitoare, declansand practic un razboi al preturilor exact intr-un moment in care epidemia de coronavirus afecteaza cererea mondiala de petrol.Cotatiile futures pentru titeiul Brent au scazut cu 12,23 dolari, adica cu 27%, pana la 33,04 dolari per baril, luni, in jurul orei 05:52 GMT, dupa ce anterior a coborat pana la 31,02 dolari, cel mai scazut nivel inregistrat din februarie 2016."Arata ca o cursa in jos pentru a obtine comenzi", sustine Jonathan Barratt, director de investitii la Probis Securities in Sydney.Piata aurului negrului a fost afectata de decizia Arabiei Saudite de a reduce drastic pretul titeiului, adoptand o strategie de pamant parjolit dupa esecul negocierilor care au avut loc saptamana trecuta intre OPEC si Rusia. La aceste negocieri, partile nu au reusit sa se inteleaga asupra unor reduceri suplimentare de productie pentru a incerca sa puna capat scaderii consumului de petrol ca urmare a epidemiei de coronavirus.Sfarsitul aliantei dintre OPEC si Rusia? Preturile petrolului au ajuns la cele mai reduse niveluri de la jumatatea lui 2017Dezintegrarea unui grup denumit OPEC+, format din Organizatia Statelor Producatoare de Petrol si Rusia, a pus capat unei perioade de peste trei ani de cooperare a celor mai mari producatori mondiali de petrol care s-au inteles intre ei pentru a stabiliza piata.Cu toate acestea, doua surse au declarat duminica pentru Reuters ca Arabia Saudita intentioneaza sa isi majoreze productia de petrol la peste 10 milioane de barili pe zi in aprilie. Prin aceasta decizie, cel mai mare exportator mondial de petrol incearca sa pedepseasca Rusia, numarul doi mondial, pentru c ...citeste mai departe despre " Coronavirusul si jocurile arabilor ieftinesc petrolul, iar asta se vede si la pompa. Cu cat a scazut pretul carburantilor " pe Ziare.com