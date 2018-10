Cresc facturile la gaz si electricitate. Iata cati bani va trebui sa platim in plus si de cand

Inca din luna iunie, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, ing. Dumitru Chisalita, anunta ca pretul gazelor naturale pentru populatie ar urma sa creasca, din toamna, cu 13%-15%. Ulterior, expertul in energie a revenit cu detalii si a apreciat ca scumpirile preconizate se apropie, iar romanii ar putea da cu pana la 5% in plus pe gazele consumate in luna octombrie.Sigur, aceasta scumpire nu se poate face chiar de la o zi la alta. Motivul: in Romania furnizarea de gaze naturale catre populatie e inca reglementata. Asta inseamna ca furnizorul cumpara gazul de pe piata libera cu cat il gaseste, dar nu il poate vinde catre consumatorul casnic decat la un pret recunoscut si aprobat de Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) . Iar intregul proces dureaza.Cu toate astea, chiar daca scumpirea nu se va reflecta in factura de luna aceasta si poate nici in cea de luna viitoare, tot vom plati in plus, la gaz, spune expertul in energie consultat de Ziare.com."Legislatia iti da, de fapt, doua posibilitati. Prima: sa scumpesti imediat. Adica, ai constatat, in trimestrul al III-lea din 2018, ca s-au majorat preturile gazului, pe piata, iar din trimestrul IV scumpesti pentru populatie.A doua varianta este sa mai astepti si sa scumpesti abia dupa cateva luni. Sa spunem, de la 1 aprilie 2019. Ca sa poti amana scumpirea, insa, trebuie sa indeplinesti o conditie. Anume, sa-i faci operatorului o plata pentru perioada in care ai asteptat, in loc sa scumpesti. Vorbim, de fapt, despre un fel de dobanda. Iar asta inseamna ca, daca scumpesti in aprilie 2019, sa spunem, vei plati, de fapt, mai mult decat daca ai fi scumpit in trimestrul al IV-lea din 2018.Ar fi bine ca autoritatile sa tina seama de asta, cand iau decizii", a declarat Dumitru Chisalita pentru Ziare.com.In repetate randuri, ing. Dumitru Chisalita a atras atentia asupra faptului ca, pe pietele angro din tara si din strainatate, preturile gazului vor creste, iar statul trebuie sa isi ia din timp masuri pentru a se pregati.Iar cum statul nu s-a prea pregatit, cei care vor plati pretul, in perioada urmatoare, vor fi, evident, ...citeste mai departe despre " Cresc facturile la gaz si electricitate. Iata cati bani va trebui sa platim in plus si de cand " pe Ziare.com