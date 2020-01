Cu cat s-au ieftinit benzina si motorina dupa eliminarea supraaccizei - O companie NU a scazut preturile

Finantele au decis, marti, 31 decembrie, la ora 19, ca ieftinirea de 45 de bani/l cu tot cu TVA efectuata de Parlament este prea mare, dar si ca nivelul minim al accizelor din UE este prea mic, si au majorat accizele cu 9,11% fata de nivelul publicat cu o zi inainte in Monitorul Oficial, cu 117 lei/1.000 l la benzina si cu 107 lei/1.000 l la motorina.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, miercuri, ca "este o mizerie" ca in timp ce romanii se pregateau de Revelion, Ministerul Finantelor a majorat accizele la carburanti: "Acesti oameni au inceput sa fure din buzunarele romanilor inca din prima zi a anului", sustinea liderul social-democratilor.Ministrul Finantelor, Florin Citu, a facut cateva precizari pe aceasta tema: "Vesti bune din prima zi a anului 2020. Am avut dreptate din nou (PSD iar a mintit). Eliminarea supraaccizei a redus pretul la pompa. Dupa ce legea care elimina supraacciza a fost promulgata, MFP a recalculat nivelul accizei care sa tina cont de legea promulgata si de articolele 342 si 442 din Codul fiscal. Cele doua articole actualizeaza acciza in functie de indicele de crestere a preturilor de consum publicat de INS ", a precizat pe Facebook Florin Citu.Cu cat au scazut preturile la carburantiZiare.com a comparat preturile la cateva statii de alimentare practicate pe 24 decembrie 2019 si pe 2 ianuarie 2020.Astfel, la statia Petrom de pe bulevardul Carol I din Bucuresti, un litru de benzina standard 95 costa in Ajunul Craciunului 5,58 de lei, iar unul de motorina standard - 5,73 de lei. In a doua zi a noului an, acestea costau 5,26 de lei, respectiv 5,45 de lei.La Socar, preturile au stagnat. De exemplu, la statia din Pitesti, un litru de benzina costa tot 5,56 de lei si unul de motorina - 5,74 de lei, la fel ca pe 24 decembrie.In schimb, la OMV-ul din Comuna Apahida, judetul Cluj, preturile au scazut de la 5,67 de lei la la 5,35 de lei la benzina si de la 5,83 de lei la 5,51 de lei la motorina.Si Lukoil a operat modificari la preturi. In Bucuresti, la statia de pe Sos. Alexandrei, litrul de benzina s-a ieftinit de la 5,49 de lei la 5,17 de lei, iar cel de motorina - de la 5,71 de lei la 5,40 de lei.La statia Mol din Capit ...citeste mai departe despre " Cu cat s-au ieftinit benzina si motorina dupa eliminarea supraaccizei - O companie NU a scazut preturile " pe Ziare.com