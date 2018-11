eMAG s-a pregatit de Black Friday in doua directii mari: stoc de produse si loc de depozitare. Astfel, ca produse, a promis circa trei milioane. Si vor fi reduceri totale de 220 de milioane de lei, adica vreo 47 de milioane de euro.Produsele cu pret redus de Black Friday vor proveni nu doar de la eMAG, ci si de la alti 6.000 de vanzatori. Ca sa nu le crape serverele, eMAG a bagat 2,5 milioane de euro in infrastructura site-ului.Vezi VIDEO cu ce ascunde in interior cel mai mare depozit din Romania ...citeste mai departe despre " Cum arata cel mai mare depozit de Black Friday din Europa de Est. E chiar in Romania " pe Ziare.com