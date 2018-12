Cum au evoluat preturile carburantilor in 2018: Lovitura pentru soferii care alimenteaza cu motorina

Ziare.com a analizat evolutia din 2018 a preturilor la carburanti publicate de Comisia Europeana.Astfel, romanii care alimenteaza cu benzina scot acum mai putini bani din buzunar la pompa, fata de inceputul anului.Pret mediu benzina 1 ianuarie: 1,108 euro/lPret mediu benzina 17 decembrie: 1,089 euro/lInsa situatia este pe dos la motorina:Pret mediu motorina 1 ianuarie: 1,131 euro/lPret mediu motorina 17 decembrie: 1,174 euro/lTotusi, acum pretul este mai mic comparativ cu noiembrie, cand un litru de motorina costa, in medie, 1,281 euro, fiind cel mai mare din acest an. Pe de alta parte, cea mai scumpa benzina am avut in iunie.Sursa date: Oil Bulletin/Comisia EuropeanaCe platim, de fapt, la pompa?* TVA, accize si alte taxe (care merg direct in buzunarul statului);* Costuri logistice (distributie primara si secundara - salarii, intretinere, amortizari);* Costuri de operare retea de distributie (salarii, taxe, impozite locale, utilitati, investitii obligatorii);* Costul materiei prime (inclusiv costurile aferente aprovizionarii si prelucrarii acesteia);* Costuri financiare (dobanzi - credite investitii, curs valutar etc.);* Adaos comercial.Evolutia pretului petrolului BrentUna dintre componentele care influenteaza pretul carburantilor este legata direct de cotatia produselor petroliere, care, la randul sau, este legata de cotatia titeiului.Iata cum a evoluat, in acest an, petrolul Brent, tranzactionat pe bursa de la Londra, relevant pentru piata europeana:Pretul mediu lunar al petrolului Brent. Date compilate de BloombergSi, in contrapondere, evolutia pretului benzinei si motorinei in Romania:Doua observatii importante:1. In februarie si iunie, cand petrolul s-a ieftinit, carburantii s-au scumpit in tara noastra.Am mai semnalat si cu alte ocazii aceasta discrepanta intre evolutia pretului petrolului la nivel european si al carburantilor in Romania, iar Consiliul Concurentei a promis ca investigheaza astfel de situatii inca de anul trecut.Pentru ca taxele nu s-au schimbat pe parcursul anului 2018, inseamna ca fluctuatiile de pret sunt generate de componenta distribuitorului. Iar cum barilul de petrol s-a ieftinit in cele doua luni, in timp ce carburantii s-au scumpit, cel putin la ...citeste mai departe despre " Cum au evoluat preturile carburantilor in 2018: Lovitura pentru soferii care alimenteaza cu motorina " pe Ziare.com