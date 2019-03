Daea, despre scumpirea de peste iarna: Acest cartof nu-l scoatem azi din sol

"Pretul cartofilor a avut cea mai mare crestere, dar este firesc peste iarna. Sunt lucruri de inteles. Acest cartof nu-l scoatem azi din sol, l-am scos anul trecut. Vedeti, cartoful s-a obtinut anul trecut. Eu spun ca este explicabila aceasta crestere, pentru ca ei cheltuiesc in timpul iernii cu depozitarea, ii tin la o temperatura unde sa nu porneasca vegetatia si aceasta tehnologie, acest procedeu si mod de pastrare este insotit de costuri", a declarat marti seara, Petre Daea, la TVR 1, intrebat cum explica scumpirea cartofilor cu 21% de la inceputul acestui an.Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), cartofii au continuat sa se scumpeasca in februarie 2019, pretul acestora urcand cu 9,98% fata de ianuarie si cu 21% fata de decembrie 2018.In ansamblu, preturile marfurilor alimentare au crescut cu 1,27% in februarie fata de luna precedenta si cu 2,59% fata de ultima luna a anului trecut.Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%, releva statistica INS, data marti publicitatii.