Danca: Se va ieftini curentul, dupa scaderea tarifelor de transport si distributie a energiei electrice

"Urmeaza reducerea preturilor la energie electrica dupa eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri din sectorul energetic prin modificarea OUG 114, adoptata de Guvern in aceasta saptamana.Incepand cu 15 ianuarie, noile tarife stabilite de ANRE pentru transport si distributie a energiei electrice vor fi reduse cu valori intre 1,7% si 1,9%", a scris Ionel Danca, pe Facebook Reamintim ca eliminarea taxei de 2% din cifra de afaceri a tuturor societatilor din energie (care fusese introdusa prin OUG 114) a fost eliminata prin asumarea raspunderii Guvernului Orban. In context, daca vor da mai putin bani la stat, companiile din energie ar putea ramane cu sume mai mari in conturi. Iar asta le-ar putea permite sa livreze energie sau servicii mai ieftine.La ce ajuta o eventual scadere a tarifelor de transport si distributie? E foarte simplu. Pentru ambele operatiuni - unele intreprinse de Transelectrica , iar altele de societatile de distributie a curentului electric - romanii platesc. Or, daca tarifele pentru aceste servicii scad, ar putea scadea si factura.Cum ajunge curentul electric de la producator la consumatorul casnic si ce cheltuieli scadIn forma in care pleaca de la producatori (sa spunem de la Hidroelectrica sau de la CE Oltenia) energia electrica n-ar putea fi folosita pentru alimentarea gospodariilor.In consecinta, e nevoie de o serie de echipamente cu ajutorul careia energiei sa i se aduca niste transformari, inainte sa fie introdusa intr-o retea de transport. Pentru cumpararea, mentenanta si functionarea acestor echipamente cu care se intervine asupra energiei electrice, in factura apare tariful de introducere (a curentului) in retea.Odata introdusa, energia electrica este transportata prin reteaua de transport, prin fire, pana la granita cu una dintre cele 8 retele teritoriale de distributie a curentului din Romania. Pentru ca toata aceasta operatiune sa se poata face, gosposariile platesc un tarif trecut pe factura cu denumirea "serviciu sistem".Apoi, tot cu ajutorul unor echipamente specifice, energia electrica este extrasa din sistemul de transport si livrata retelelor de distributie. Echipamentele se cumpara si se intretin cu bani proveniti din banii stransi ca "tarif de extragere din retea".Odata ce au pri ...citeste mai departe despre " Danca: Se va ieftini curentul, dupa scaderea tarifelor de transport si distributie a energiei electrice " pe Ziare.com