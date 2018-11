Potrivit noilor reguli, pasagerii Ryanair care doresc sa ia in avion cu ei orice bagaj mai mare decat 'o mica geanta personala' vor trebui sa plateasca suplimentar, cu exceptia cazului in care sunt clienti cu prioritate la imbarcare, transmite dpa.Imbarcarea prioritara costa 6 euro (7 dolari) . Clientii care nu aleg imbarcarea prioritara vor trebui sa achite cate 10 euro pentru fiecare piesa suplimentara a bagajului de cabina.Noile masuri au provocat iritare pe retelele de socializare online, unii clienti chiar dand asigurari ca nu vor mai folosi vreodata compania Ryanair.Compania aeriana intampina dificultati financiare mai ales dupa actiunile greviste din ultima perioada. In luna octombrie, Ryanair a raportat o scadere de 7% a profiturilor sale din prima jumatate a anului financiar.Pasagerii afectati de greva Ryanair ar putea primi compensatii de peste 33 milioane euroCea mai mare greva din istoria Ryanair afecteaza 55.000 de pasageri. S-au anulat si doua curse din RomaniaPilotii Ryanair din Germania sunt in greva. Toate zborurile vor fi afectateIn plus, luna trecuta conducerea companiei Ryanair a devenit tinta criticilor pentru reactia sa mult prea indulgenta la cazul unui pasager care a adresat jigniri rasiste unei femei care calatorea pe scaunul de langa el; imagini video ale acestui incident au circulat pe retelele de socializare online. ...citeste mai departe despre " De azi, Ryanair introduce noi reguli privind bagajul de mana " pe Ziare.com