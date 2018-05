De ce a explodat pretul energiei si cum va fi afectata factura romanilor. Factorii de risc in perioada urmatoare: seceta si instabilitatea politica

In ultimele doua saptamani, s-a dublat pretul energiei electrice comercializate pe piata pentru ziua urmatoare (PZU), pe care specialistii o numesc piata SPOT. Astfel, pretul MW/h care pe 1 mai era de cel mult 115 lei a urcat pana pe 21 mai la nu mai putin de 304 lei. Preturi similare se inregistrau si in Ungaria, in vreme ce in Cehia si Slovacia, curentul pe PZU era de aproape doua ori mai ieftin.Furnizorii de energie spun, insa, ca fluctuatiile nu sunt iesite din comun pe aceasta piata si ca preturile ar trebui sa se mentina la nivel ridicat vreme indelungata pentru ca ele sa se reflecte intr-o scumpire a electricitatii pentru clientul casnic."Niciun furnizor serios de energie nu se duce peste clientul sau - mai ales peste cel casnic - sa-i ceara bani in plus la factura pentru cateva zile in care au urcat preturile pe piata SPOT. Ar fi nevoie ca aceste scumpiri sa se mentina vreme de cateva sapatamani sau chiar luni ca sa-l determine pe frunizor sa scumpeasca. Ceea ce merita spus, insa, este ca, din cate am putut vedea, sunt cresteri de pret inclusiv pe pietele la termen, numite forward, adica acelea pe care se vinde electricitate nu pentru ziua urmatoare, ci pentru trimestrele III si IV, spre exemplu.Cu toate astea, furnizorul se hotaraste greu se scumpeasca electricitatea consumatorului casnic. Un motiv e si ca asemenea scumpiri sunt laborioase, dificile din punct de vedere logistic. De aceea, furnizorul prefera, adesea, sa-i ofere consumatorului casnic un pret putin mai mare din start, pe care ulterior sa-l pastreze neschimbat un an sau doi. Dar, in conditiile in care ai inflatie de 5%, in mod normal ar fi sa ti se scumpeasca si energia, macar in acelasi ritm", a apreciat pentru Ziare.com Catalin Dimofte, specialist in energie.Instabilitatea politica si economica, dar si seceta ar putea sta la baza scumpirilorNu doar inflatia, ci si seceta previzionata de meteorologi pentru lunile urmatoare - si care a inceput deja sa isi faca simtita prezenta in Moldova, Dobrogea, estul Munteniei si Transilvania - ar putea creste factura ...citeste mai departe despre " De ce a explodat pretul energiei si cum va fi afectata factura romanilor. Factorii de risc in perioada urmatoare: seceta si instabilitatea politica " pe Ziare.com