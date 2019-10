De ce in Romania motorina e mai scumpa ca benzina, iar in Spania e invers?

Am ales statul iberic pentru comparatie pentru ca acolo am observat, in timpul unei vizite recente, ca situatia preturilor carburantilor este inversa celei de la noi.Astfel, potrivit statisticii Oil Bulletin publicata de Comisia Europeana, "momentul de cotitura" pentru diesel a fost la inceputul lui martie 2017. Atunci, in tara noastra, motorina a devenit mai scumpa decat benzina (1,060 vs. 1,056 euro/litru).Trendul s-a mentinut pana in prezent. Pe 14 octombrie 2019, un litru de motorina costa, in medie, in tara noastra, 1,203 euro, fata de 1,158 euro - un litru de benzina."Tendinta de scumpire a motorinei reprezinta un trend vizibil in ultimii ani, in raport cu benzina. Motivul are legatura, in principal, cu orientarea politicilor publice: daca la inceput motorina era vazuta ca un mod de alimentare mai eficienta a motoarelor, accentul fiind pus pe consumul mai redus si pe stimularea industriei de autocamioane, ulterior, si in special dupa scandalul emisiilor poluante, atentia publica s-a orientat pe efectele negative asupra mediului mai mari ale motorinei in raport cu cele ale benzinei", explica Claudiu Cazacu, analist-sef la XTB Romania, intr-o declaratie pentru Ziare.com. El mai spune ca un alt motiv pentru scumpirea motorinei este cresterea taxarii acestui carburant, la nivelul intregii UE, mai mult decat in cazul benzinei.Dar care a fost, in toata aceasta perioada, situatia preturilor in Spania?Potrivit statisticii citate, statul iberic avea la inceputul lui martie 2017, in medie, un pret al motorinei de 1,132 euro/litru, in timp ce benzina costa 1,249 euro/litru. Iar rolurile nu s-au inversat pana in prezent: 1,213 euro/litrul de motorina vs. 1,308 euro/litru.Dar cum se face ca motorina e mai scumpa decat benzina intr-o tara si mai ieftina in alta? Explicatia are legatura cu birurile."Intr-o serie de tari, structura taxarii permite preturi mai mari ale motorinei.In Romania si Bulgaria, taxele reprezinta 48,9% respectiv 46,2% din pretul final la diesel, si 53,7% respectiv 55,2% la benzina. Pe de alta parte, in Spania si Germania, nivelul taxelor ajunge la 48,3% si respectiv 53,3% la motorina, in timp ce la benzina se ajunge la 54,8% si respectiv 64,4%.Cu alte cuvinte, diferenta intre nivelul taxelor aplicate unui carburant si cele aplicate ce ...citeste mai departe despre " De ce in Romania motorina e mai scumpa ca benzina, iar in Spania e invers? " pe Ziare.com