Deputatii hotarasc astazi daca sustin scumpirea gazelor cu pana la 40%

Asa cum Ziare.com v-a informat deja, in dorinta de a face rost de bani, statul roman a decis, inca din primavara acestui an, sa schimbe modul in care ii taxeaza pe producatorii de gaze din Romania. Mai exact, statul a hotarat sa le ia producatorilor redevente nu in functie de valoarea pe care o au gazele extrase in Romania, ci in functie de preturile la care, teoretic, acestea s-ar putea vinde la bursa de profil de la Viena.Intrucat acest mod de taxare este ilogic, Agentia Nationala de Resurse Minerale (ANRM) a anuntat in iunie ca va renunta la el si va gasi un mod de a-i taxa pe producatori in functie de marimea zacamintelor pe care acestia le exploateaza si de calitatea gazelor extrase. Nici bine n-a apucat industria de petrol si gaze sa rasufle usurata, ca statul s-a si razgandit.Mai exact, potrivit unui proiect de lege - adoptat deja de Senat si avizat pozitiv de Comisia de Industrii din Camera Deputatilor - producatorii nu vor plati numai redevente in functie de preturile gazelor de la Viena, ci si impozitele numite "pe venituri suplimentare". Ziare.com v-a explicat, pe larg, cum functioneaza acest mecanism de taxare si ce efecte dezastroase ar putea avea el asupra industriei gazelor din Romania.Ceea ce face statul roman, prin astfel de masuri, este, de fapt, sa le puna producatorilor de gaze impozite pe venituri pe care acestia nici macar nu le realizeaza. E un mod de taxare care risca sa-i scoata din afaceri pe cei cativa producatori mici de gaze si sa le puna probleme serioase celor mari, adica Romgazului (detinut in proportie de 70% de stat) si Petromului (in care statul detine 20% din participatie).In plus, potrivit unei analize realizate de presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, acest mod de suprataxare risca sa creasca impovarator pretul gazelor."Sumarizand efectele asupra cresterii pretului gazelor, dupa aplicarea noului proiect de lege privind supraimpozitarea gazelor naturale, dar tinand seama si de cresterea de pret care ar fi trebuit sa fie facuta in luna octombrie 2018, amanata pentru 1 aprilie 2019 (in cuantulm de pana la 15% - n.red.), putem sa apreciem ca pretul gazelor naturale va suferi o crestere cu pana la 40%", se arata in analiza semnata de expertul in energie citat. ...citeste mai departe despre " Deputatii hotarasc astazi daca sustin scumpirea gazelor cu pana la 40% " pe Ziare.com