Desi gazul s-a scumpit deja impovarator, lacomia statului risca sa ne incarce si mai mult facturile. Iata de ce

Un prim pas in aceasta directie a fost facut deja, inca din primavara acestui an. Incepand din acel moment, producatorilor li s-a impus sa dea la stat un procent nu din pretul pe care-l iau pe gazele vandute in Romania - asa cum ar fi normal - ci o cota din cat ar incasa, teoretic, daca si-ar vinde marfa mai scump, in Austria.Desi producatorii au platit ce li s-a cerut, statul inca nu s-a indestulat. In consecinta, incearca acum sa impuna industriei noi cresteri de impozite.Ziare.com va spune astazi despre ce majorari este vorba si cum risca ele sa-i arda la buzunare pe toti romanii.Gaz vandut la preturile din Romania, dar impozitat de parca s-ar fi dat mai scump, ca in AustriaPotrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), dintre toti producatorii de gaze naturale din Romania, doi asigura 93% din piata. Este vorba despre Romgaz (detinut in proportie de 70% de stat, prin Ministerul Energiei) si de OMV Petrom (in care statul detine, tot prin Ministerul Energiei, 20% din participatie).Aceste societati castiga sume importante de bani, dar ii si platesc statului roman o serie intreaga de taxe si impozite. Printre ele se numara si redeventele. Acestea pot ajunge la 13,5% dintr-un pret numit de specialisti "de referinta" si calculat, initial, in functie de sumele cu care se vindea gazul pe piata romaneasca.In luna februarie a acestui an, insa, Autoritatea Nationala de Resurse Minerale (ANRM) a emis un ordin prin care a schimbat modul de calcul al redeventelor. De la momentul respectiv, aceste dari pe care producatorii de gaze le platesc statului se calculeaza nu in functie de pretul la care se vinde gazul in Romania, ci in functie de preturile practicate la Central European Gas Hub (CEGH) de la Baumgarten, din Austria.Asta, cu toate ca pretul gazului comercializat la austrieci e mai mare (pornind, in medie, de la 120-130 lei MWh), iar producatorii din Romania nu vand acolo, ci pe piata autohtona (cu doar 90-110 lei Mwh, in medie, in ultima perioada).