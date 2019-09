Desi Guvernul Dancila a plafonat preturile, curentul se va scumpi de doua ori, cu cate 10-12%

In teorie, nu ar fi trebuit sa ducem grija facturii de curent, de vreme ce - inca de la 1 martie - Viorica Dancila a anuntat ca plafoneaza preturile energiei electrice pentru consumatorii casnici.In realitate, insa, energia electrica pe care o consuma populatia urmeaza sa se scumpeasca in doua etape, cu cate 10-12%, in lunile urmatoare. Iata cum.Cum ajunge energia in casele noastre si cui i-o platimCa sa ajunga in casele romanilor, energia electrica trebuie sa parcurga un drum destul de lung. Mai exact, de la producatori (cum ar fi CE Oltenia, Nuclearelectrica sau Hidroelectrica ), energia este transportata printr-o retea administrata de Transelectrica spre alte 8 retele, numite "de distributie". Iar prin respectivele 8 retele (fiecare administrata de un operator) energia ajunge - dupa mai multe transformari - in casele oamenilor.Cu toate acestea, noi nu cumparam curentul direct de la producatori, de la transportatori sau de la distribuitori. Si asta pentru ca, potrivit legii, de comercializarea curentului electric se ocupa niste societati numite furnizori de energie electrica. Aceste societati cumpara energia de la producatori si ne-o vand noua. Acesti furnizori ne emit facturile si lor le platim curentul (urmand ca parte din banii incasati de acestia sa ajunga la transporatori, distribuitori etc).Cheltuielile mari ale furnizorului il ard la buzunar pe consumatorStatul nu le permite marilor furnizori de energie sa le vanda romanilor curent la preturi oricat de mari. Dimpotriva, prin intermediul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), statul aproba preturile la care furnizorii mari (numiti furnizori de ultima instanta) - care deservesc peste 7 milioane de romani - le pot da romanilor curent.In plus, iarna trecuta, Cabinetul Dancila a decis ca preturile la care furnizorii le vand oamenilor curent sa nu se mai majoreze pentru o perioada destul de lunga.Problema este ca, pe masura ce, din varii motive, cheltuielile acestor furnizori se majoreaza, ANRE ii lasa sa scumpeasca energia romanilor. Iar in ultima perioada, cheltuielile furnizorilor au crescut. Iata de ce, dar si cum se va reflecta asta in facturile noastre.De ce e furnizarea curentului mai costisitoareIn mod normal, f ...citeste mai departe despre " Desi Guvernul Dancila a plafonat preturile, curentul se va scumpi de doua ori, cu cate 10-12% " pe Ziare.com