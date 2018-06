Desi specialistii avertizeaza ca gazul se va scumpi la iarna, Ministrul Energiei refuza sa creada si ii contrazice

Jurnalistii l-au intrebat pe Anton Anton - in timp ce acesta iesea de la conferinta "Eficienta energetica, prioritate in combaterea saraciei energetice si asigurarea energiei pentru toti" - ce strategie are Romania pentru a-i proteja pe oameni de crestere pretului la gaze, preconizata pentru lunile urmatoare si cauzata de scumpirea petrolului."Nu-i adevarat", a raspuns ministrul, referindu-se la faptul ca scumpirea nu va avea loc si refuzand sa-si argumenteze opinia.Mai multi specialisti in energie au subliniat, insa, recent, faptul ca pretul gazelor este direct dependent de cel al titeiului, iar cotatiile barilului au ajuns in aceasta perioada la maximul ultimilor patru ani. Iar fluctuatiile pretului barilului se reflecta si in pretul gazelor, cu un decalaj de 6-9 luni, astfel ca intreaga piata de energie se pregateste si pentru majorarea pretului gazelor iarna viitoare, adica tocmai atunci cand e mai multa nevoie de aceasta resursa pentru populatie.Astfel, la finele lunii mai, Frank Hajdinjak, directorul general al E.ON Romania, declara ca pretul gazelor pe piata romaneasca, atat cele de productie interna, cat si cele de import, va creste semnificativ iarna urmatoare, ca urmare a majorarii cotatiilor petroliere."In Romania, pretul gazelor de import este legat de cotatiile titeiului, care au crescut foarte mult in ultima perioada, astfel ca ne asteptam ca pretul pentru iarna sa creasca semnificativ, asta este clar. Importul de gaze va avea un impact si in pretul final", a spus oficialul companiei de gaze.In plus, intrucat nu exista o competitie adevarata pe piata, fiind doar doi producatori interni, pretul gazelor autohtone va tinde sa creasca si el si sa-l ajunga pe cel de import."Exista un risc mare ca pretul de productie interna plus tariful de inmagazinare sa ajunga la nivelul pretului de import", a sustinut Hajdinjak.Acesta a mai a aratat ca, deja, iarna trecuta pretul gazelor de import a fost cu 20% mai mare decat in iarna anterioara, ca urmare a cresterii cotatiilor petroliere.Anton Anton spune ca Romania are strategie, desi acesta e inca in lucruIndiferent la avertismentele specialist ...citeste mai departe despre " Desi specialistii avertizeaza ca gazul se va scumpi la iarna, Ministrul Energiei refuza sa creada si ii contrazice " pe Ziare.com