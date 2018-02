"Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici, vor putea alege dintre zecile de plaje, de la cele foarte mari, inconjurate de hoteluri moderne si accesibile la pret, restaurante, spatii comerciale si parcuri acvatice, pana la plaje private in resorturi de 5 stele, ori golfuri retrase, cu peisaje uimitoare, preferate de cei care vor sa se bucure de soare si de liniste.Recomandam aceasta destinatie atat familiilor cu copii, cat si pasionatilor de sporturi acvatice, excursii, ciclism sau istorie, Mallorca fiind considerata cel mai mare centru istoric intact din Europa", a declarat Tudor Constantinescu, directorul comercial al Blue Air.Zborurile vor avea loc in perioada 16 iunie - 15 septembrie, in fiecare zi de miercuri si sambata. Blue Air ofera trei tipuri diferite de pachete de zbor: Light, Classic si Premium. Palma de Mallorca este preferata in fiecare an de 10 milioane de turisti.Compania a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, si mai mult decat dublu fata de anul 2015, cand a transportat putin peste 2 milioane de pasageri. ...citeste mai departe despre " Din iunie, zbor direct din Bucuresti catre o populara destinatie de vacanta " pe Ziare.com