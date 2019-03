Directorul Electrica: Se va scumpi curentul pe piata libera, nu reactionati emotional!

"In piata libera va fi o crestere de pret, pe care nu o va resimti doar Electrica, in calitate de furnizor. E un fenomen. Este o piata libera, cea a consumatorilor industriali, este concurenta.Important este ce servicii in plus putem sa aducem in asa fel incat sa-i convingem pe acei consumatori industriali sa ne pastreze ca furnizori. Mi se pare important sa nu mai avem reactii emotionale, pentru ca piata este intr-un moment destul de... ar putea sa apara derapaje si imi doresc sa dau un semnal de stabilitate catre utilizatorii si consumatorii din portofoliul nostru (...)Activez in acest sector de foarte multa vreme si nu cred ca este bine nici sa creezi asteptari foarte mari si nici sa te duci sa spui ca este dezastru si apoi sa vii cu rezultate bune.Este foarte greu, in conditiile in care cadrul de reglementare nu este foarte stabil si este posibil sa apara legi care sa bulverseze sectorul.Energia este o utilitate si nu este bine sa promiti. Sunt anumiti consumatori care pot lua, din pacate pentru Romania, niste decizii pe baza acestor emotii. Acesta este si motivul pentru care noi nu am notificat consumatorii, ci am asteptat sa vedem exact care este impactul, sa il evaluam si in acel moment sa avem reactii.Pe de alta parte, suntem o societate economica si nu ne permitem sa desfasuram o activitate in pierdere. Intr-un fel sau altul, aceste costuri trebuie recuperate", a spus Popescu, citata de Agerpres.Aceasta declaratie vine dupa ce - asa cum Ziare.com v-a informat deja - ANRE a aprobat o majorare de circa 2,5% in medie a tarifelor de distributie a energiei electrice, incepand cu 1 martie.Aceasta majorare de pret are rolul de a le permite companiilor din energie sa incaseze suficienti bani incat sa ramana pe linia de plutire, chiar daca platesc taxa anuala de 2% din cifra de afaceri, asa cum preveze OUG 114.Problema este ca deja multi consumatori industriali au mari probleme cu acoperirea costurilor, dupa ce si anul trecut au fost nevoiti sa suporte cresteri de pana la 30% la energia cumparata.Dupa cum Ziare.com a mai relatat, OUG 114 introduce masuri diferite pentru segmentele pietei de Energie din Romania. In cazul electricitatii, plafoneaza pretul la care aceasta poate fi livrata ...citeste mai departe despre " Directorul Electrica: Se va scumpi curentul pe piata libera, nu reactionati emotional! " pe Ziare.com