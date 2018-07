Dragnea spune ca deputatii lucreaza intens la legea off-shore, in interesul romanilor. Realitatea il contrazice

De fapt, potrivit lui Dragnea, alesii ar cauta inca solutii care sa permita Romaniei sa profite cat mai mult de pe urma extragerii celor circa 200 de miliarde de metri cubi de gaz descoperiti inca de acum 6 ani de companiile Exxon si OMV Petrom "Cele doua obiective - si colegii din comisie cauta echilibrul cel mai bun intre interesul strategic si dorinta legitima a Romaniei - pe de o parte, de a avea castiguri financiare si, pe de alta parte, de a avea ceea nu prea s-a discutat in spatiul public - si mi se pare cel mai important - ca o parte importanta din productia de gaze naturale din Marea Neagra sa fie folosite pentru dezvoltarea Romaniei.Cel mai mare risc pentru noi ar fi ca, cu toate ca avem aceste resurse naturale bogate, ele doar sa tranziteze Romania si sa contribuie la dezvoltarea altor tari. Cea mai importanta miza este, in primul rand, sa nu fie zero, asa cum se solicita. Eu le-am transmis colegilor din comisie ca eu nu voi sustine ca toate gazele din Marea Neagra sa fie vandute doar pe constracte bilaterale. Marea miza este cat, ce procent din productie se vinde in mod transparent pe platforma pe piata in Romania pentru a avea acces consumatorii din tara", a sustinut, marti, Liviu Dragnea.Proiectul legii off-shore nu pare, insa, scris cu gandul de a da Romaniei posibilitatea sa profite la maximum de pe urma gazelor din Marea Neagra, asa cum spune Liviu Dragnea.Astfel, dupa ce ca e facut pe picior - in timp de numai 3 luni, la 5 ani distanta de la descoperirea zacamintelor din Marea Neagra - proiectul scuteste societatile de exploatare off-shore (pe mare) de o serie de impozite consistente pe care cei care extrag gaze on-shore (pe uscat) le platesc.Mai mult chiar, proiectul prevede ca statul e obligat sa le restituie societatilor de exploatare orice taxa suplimentara le-ar incasa, in afara de redevente.In plus, pana si redeventele se calculeaza in baza unei legi date in urma cu 14 ani. Mai exact, a Legii petrolului 238/2004, care prevede ca redeventa poate varia intre 3,5% si 13% din valoarea bruta a cantitatii de gaz extrase trimestrial, in functie cat de de mult se extrage.In plus, probabilitatea ca aceste gaze sa se vanda doar prin contracte bilaterale - situatie pe care Dragnea sus ...citeste mai departe despre " Dragnea spune ca deputatii lucreaza intens la legea off-shore, in interesul romanilor. Realitatea il contrazice " pe Ziare.com