Dupa ordinul lui Dragnea, ANPC a sanctionat 80% din vanzatorii de legume si fructe. Iata de ce

S-au verificat aproape cinci sute de tone de produse, iar 60 de tone nu se incadrau in prevederile legale.ANPC a verificat, de la inceputul lunii aprilie, operatorii economici care comercializeaza legume si fructe proaspete in lanturi de magazine de tip hipermarket si supermarket, depozite si piete en-gros."Au fost controlati 678 operatori economici, dintre care la un numar de 532 (78%) s-au constatat abateri de la prevederile legale in vigoare. A fost verificata cantitatea de 487 de tone de fructe si legume proaspete din care 60 tone (12%) nu se incadrau in prevederile legale", a transmis, vineri, ANPC.Ca urmare a deficientelor constatate, s-a dispus oprirea definitiva si retragerea de la comercializare a circa 9,5 tone de fructe si legume, in valoare de 60.479 lei, produse improprii consumului uman.De asemenea, s-a dispus oprirea temporara de la comercializare a 135 tone fructe si legume in valoare de 204.852 lei, pana la remedierea neconformitatilor constatate.Au fost aplicate 608 sanctiuni contraventionale, dintre care 260 avertismente si 348 amenzi contraventionale, in valoare de 1.723.600 lei pentru incalcarea reglementarilor privind protectia consumatorilor.Ce probleme s-au constatatInspectorii au depistat fructe si legume lovite, deshidratate, cu pete, pulpa moale, depreciate calitativ, dar si produse alterate, cu urme de boli de depozit, atacate de mucegai, improprii consumului.In plus, inspectorii au gasit legume si fructe fara etichete, dar si produse din afara Romaniei la care nu s-au gasit informatii in limba romana privind denumirea produsului, specia, soiul (daca este cazul) sau tara de origine.Unii comercianti vindeau legume si fructe preambalate, cantitatea reala fiind mai mica decat cea inscriptionata pe etichete. De exemplu, s-au gasit cartofi albi, plasa 2 kg, dar produsul cantarea in realitate 1,974 kg, lamai la plasa de 500 gr., cantitate reala - 0,470 gr., ghimbir la caserola de 200 grame avand in realitate 188 grame."Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ii asigura pe cetateni, ca nu tolereaza nicio abatere de la prevederile legale si ca va monitoriza, la fel ca pana acum, piata si se va asigura, in continuare, de respectarea drepturilor consumatorilor", a mai tra ...citeste mai departe despre " Dupa ordinul lui Dragnea, ANPC a sanctionat 80% din vanzatorii de legume si fructe. Iata de ce " pe Ziare.com