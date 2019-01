E haos pe piata energiei electrice! Nimeni nu intelege ce preturi a plafonat Guvernul si nici cat il va costa curentul pe roman, in 2019

Cu toate acestea, Executivul n-a gasit inca si un mecanism prin care sa plafoneze aceste preturi. In aceste conditii, la inceput de an, intreprinzatorii din bransa nu stiu cui si cu cat vor fi obligati sa vanda energia electrica, iar oamenii de rand n-au nici cea mai vaga idee cati bani vor fi nevoiti sa scoata din buzunar, in 2019, pentru a-si achita facturile la curent.Pe 21 decembrie, Guvernul Romaniei a adoptat OUG 114/2018, prin care a decis plafonarea pretului gazelor din productie interna si a energiei electrice vandute catre populatie.Mai multi factori de decizie din PSD - de la Liviu Dragnea pana la Darius Valcov si Eugen Teodorovici - au declarat ca s-a luat aceasta decizie a plafonarii pretului la energie electrica tocmai pentru ca oamenilor sa nu le mai creasca facturile, in anii urmatori.In OUG 114/2018 - cunoscuta si sub denumirea de Ordonanta Teodorovici - este mentionat faptul ca, "pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022 (perioada in care Guvernul vrea sa limiteze pretul - n.red.), pentru clientii casnici furnizarea de energie electrica se realizeaza in conditii reglementate, de catre ANRE".Exista mai multe feluri de consumatori casniciUn lucru de care Cabinetul Dancila pare sa nu fi tinut cont - atunci cand a adoptat ordonanta - este ca, in Romania, exista mai multe tipuri de clienti casnici. Si fiecare dintre aceste tipuri de clienti primeste energie electrica intr-un alt regim de furnizare si la pret diferit.Astfel, pe de o parte, ii avem pe cei peste 7 milioane de romani care beneficiaza de asa-zisul serviciu universal. Acestia sunt consumatorii care nu si-au schimbat din proprie initiativa furnizorul si nu au parasit niciodata piata reglementata.In cadrul acestei piete, furnizorul (numit se specialisti Furnizor de Ultima Instanta sau FUI) nu-i poate vinde consumatorului casnic energia decat la un pret aprobat de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE).Apoi, exista cei circa 1,5 milioane de romani care, din diverse motive, au renuntat la serviciul universal si au ales sa isi cumpere energia pentru consum casnic de pe piata libera. Ei platesc pretul pe care l-au negociat cu furnizorul.Nu in ultimul rand, exista clientii care - dupa ce au cumparat, o vreme, energie de pe piata libera - au ajuns sa fie, din nou, alimentat ...citeste mai departe despre " E haos pe piata energiei electrice! Nimeni nu intelege ce preturi a plafonat Guvernul si nici cat il va costa curentul pe roman, in 2019 " pe Ziare.com