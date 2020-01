E oficial: Romania are cei mai ieftini carburanti din intreaga UE, dupa eliminarea supraaccizei

Soferii au parte de o veste buna la inceput de an, avand in vedere ca trebuie sa scoata mai putini bani din buzunar pentru a-si alimenta masina.Datele Oil Bulletin publicate de Comisia Europeana la inceputul saptamanii arata ca avem atat cea mai ieftina benzina, cat si cea mai ieftina motorina din UE.Astfel, potrivit sursei citate, un litru de benzina costa in tara noastra, in medie, 1,086 euro (echivalentul a 5,188 lei), iar un litru de motorina - 1,115 euro (echivalentul a 5,327 lei).Prin urmare, avem cele mai mici preturi de carburanti din tot blocul comunitar. Dupa noi se afla tari precum Bulgaria (1,108 euro/litrul de benzina, respectiv 1,123 euro/litrul de motorina) si Polonia (1,171 euro/litrul de benzina, dar motorina e mai scumpa, adica 1,224 euro/litrul de motorina), unde acum ceva vreme carburantii erau mai ieftini ca in tara noastra. De mentionat este si Luxemburg, unde motorina costa 1,134 euro/litru.Media UE este de 1,443 euro/litrul de benzina si 1,381 euro/litrul de motorina.Cea mai scumpa benzina se gaseste in Danemarca (1,668 euro/litru), iar cea mai scumpa motorina - in Suedia (1,585 euro/litru).Comparatia cu decembrie 2019 si decembrie 2018Cu doar o luna in urma, pe 2 decembrie 2019, un litru de benzina costa, in medie, in tara noastra, 1,160 euro/litru. Eram astfel depasiti de Bulgaria si Polonia (1,105 euro/litru, respectiv 1,150 euro/litru).Cu 1,192 euro/litru, motorina era mai ieftina decat la noi in Bulgaria (1,110 euro/litru), Luxemburg (1,111 euro/litru), Polonia (1,172 euro/litru), Lituania (1,146 euro/litru),, iar foarte aproape se afla si Letonia (1,196 euro/litru).Media UE era de 1,421 euro/litrul de benzina si 1,340 euro/litrul de motorina.Daca ne uitam la datele din 3 decembrie 2018, observam ca situatia era putin diferita.Atunci, un litru de benzina costa, in medie, in Romania, 1,108 euro/litru. Preturi mai mici se gaseau in Bulgaria (1,032 euro/litru) si Ungaria (1,097 euro/litru).La motorina, cu 1,197 euro/litru, eram depasiti de vecinii din sud (1,136 euro/litru), dar si de Lituania (1,146 euro/litru), Luxemburg (1,099 euro/litru) si Spania (1,195 euro/litru).Media UE era de 1,402 euro/litrul de benzina si 1,365 euro/litrul de motorina.Eliminarea supraaccizei s-a transmis integral la pompa...citeste mai departe despre " E oficial: Romania are cei mai ieftini carburanti din intreaga UE, dupa eliminarea supraaccizei " pe Ziare.com