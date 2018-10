eMag, cel mai mare retailer online din Romania in functie de cifra de afaceri, organizeaza anul acesta Black Friday la data de 16 noiembrie."Vrem sa avem timp ca pana la mini vacanta de 30 noiembrie - 1 decembrie - cand va fi, ca variaza in fiecare an - sa livram tot. Va fi o singura zi", a detaliat Iulian Stanciu, CEO-ul eMag.Retailer-ul online a adus Black Friday in Romania incepand cu anul 2011. Black Friday este o traditie in Statele Unite ale Americii, de unde a fost preluata global, fiind folosit de retaileri, atat de cei online, cat si de cei traditionali, pentru a accelera vanzarile pentru Craciun.eMag a avut, anul trecut, promotii pentru 543.000 de produse dintre cele peste 2 milioane pe care le avea in oferta. Anul acesta, la finele lunii septembrie, retailerul avea listate peste 3,15 milioane de produse.Citeste si Black Friday: care sunt categoriile de produse care au cel mai mare succes? ...citeste mai departe despre " eMag a decis cand organizeaza Black Friday anul acesta " pe Ziare.com