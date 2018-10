Energia electrica s-a scumpit alarmant pe pietele angro. Facturile urmeaza sa creasca - vezi cine va fi cel mai mult afectat

In septembrie, un MWh (echivalentul a 1.000 de kilowati) a costat, in medie, 276 lei, cu 13% mai mult decat in luna precedenta si cu aproape 40% mai mult decat in urma cu un an, potrivit datelor OPCOM, administrator al mai multor piete autohtone de energie.Practic, in ultimii 11 ani, doar o singura data - in ianuarie 2017 - a fost energie electrica mai scumpa decat luna trecuta.Poate ca o scumpire mai mica nu s-ar fi observat. Una de asemenea proportii, insa, n-are cum sa fie trecuta cu vederea, in conditiile in care urmeaza sa afecteze atat populatia, cat si pe intrerprinzatorii ale caror afaceri depind de alimentarea cu energie electrica.De ce au crescut atat de mult preturile pe pietele angro, dar si cine va plati pentru asta, in perioada imediat urmatoare, a explicat pentru Ziare.com Catalin Dimofte, directorul de operatiuni al APURON, societate furnizoare de energie.Scumpirea petrolului si cea a gazelor au anuntat cresterile de pret la curentSpecialistul spune ca scumpirea energiei electrice este, printre altele, o consecinta directa a cresterii, in intreaga lume, a preturilor altor resurse."Pretului barilului de petrol este acum cu aproximativ 45% mai mare decat era in urma un an. Si gazul s-a scumpit mult, in acest interval. Iar preturile acestor resurse influenteaza pretul energiei electrice.Sigur, chiar si asa, sunt state in care energia e mai ieftina si tari in care aceasta e mai scumpa. Spre exemplu, piata noastra e interconectata cu cele din Ungaria, Slovacia si Cehia. Cu toate astea, in Romania si Ungaria, energia e mai scumpa decat in Slovacia si Cehia. De ce?Din cauza ca la cehi, in primul rand (si intr-o mai mica masura la slovaci) ajunge, la preturi mici, asa-zisa "energie neagra" din Germania. Iata despre ce este vorba.In ultimii ani, nemtii isi dezvolta productia de energie verde. Din pacate, pe langa faptul ca e scumpa, aceasta nu poate fi produsa decat in anumite conditii meteo. Daca nu bate vantul sau nu ai suficient soare, eolienele si panourile nu iti asigura necesarul de energie. Asa ca Germania merge, in paralel, si cu termocentrale alimentate cu gaz si carbune. Cand au nevoie de energia obtinuta prin aceste metode polua ...citeste mai departe despre " Energia electrica s-a scumpit alarmant pe pietele angro. Facturile urmeaza sa creasca - vezi cine va fi cel mai mult afectat " pe Ziare.com