De fapt, scumpirile pe piata spot au inceput in urma cu mai multe zile si au fost cauzate de faptul ca in regiune productia de energie este redusa, iar cererea e mare, din cauza frigului.Cine nu si-a asigurat consumul incheind din timp contracte de livrare plateste acum sume uriase pentru energia cumparata de pe piata spot, unde pretul MWh a ajuns, pe 16 ianuarie, mai intai la 630 de lei si apoi la 650 de lei (pentru energie cumparata astazi si care se va livra maine, pe 17 ianuarie, intre orele 17:00 si 20:00).In general, insa, furnizorii de energie nu se alimenteaza doar din piata spot, ci apeleaza si la alte modalitati de a se aproviziona.Pentru Romania situatia este, insa, una delicata in conditiile in care - daca greva minerilor de la CE Oltenia nu inceteaza - ar putea fi nevoita sa cumpere energie din piata spot, afectata de aceste scumpiri majore.Cu stocurile de carbune pe care le mai are, CE Oltenia mai poate livra energie doar pana la jumatatea saptamanii viitoare. Si chiar daca greva ar inceta mai devreme, oricum parte din stocurile de carbune ale CE Oltenia s-au consumat si cu greu ar mai putea fi refacute de durata iernii. Iar asta reprezinta o vulnerabilitate in plus pentru alimentarea Romaniei cu energiei electrica.Motivul: situatii neprevazute - cum ar fi o defectiune majora sau o alta greva a minerilor - ar putea duce la intreruperea brusca a livrarilor CE Oltenia si ar lasa Romania fie sa inghete, fie sa cheltuiasca sume uriase pe energia din piata spot.Citeste mai departe despre " Energia se vinde la pret record in Romania: 650 lei/MWh! " pe Ziare.com