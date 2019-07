Expert: baietii destepti din energie s-au reapucat de treaba. Cat ii va costa asta pe romani

De regula, gazele naturale - inclusiv cele din productie interna - se ieftinesc vara. Motivul: atat populatia, cat si cea mai mare parte a industriei le consuma in cantitati mai mici. Iar o cerere redusa atrage dupa sine si o scadere a pretului gazelor vandute pe bursa.In 2019, insa, situatia pietei de gaze este mai complicata decat in anii precedenti. Motivul: odata cu adoptarea OUG 114, pretul gazelor romanesti destinate consumului populatiei s-a plafonat la 68 lei MWh. In consecinta, pe bursa - unde cererea si oferta fac pretul - se mai vand doar gazele destinate industriei.In mod normal, si pretul acestora ar fi trebuit sa scada pe timp de vara, ca urmare a cererii reduse. Cu toate astea, pretul mediu al gazelor naturale romanesti tranzactionate pe Bursa de Marfuri a ramas neschimbat fata de luna mai: 101,24 lei/MWh.Evolutia pretului gazelor din productie interna, reprezentata cu rosu in graficul dat publicitatii de Bursa Romana de MarfuriOr - potrivit inginerului Dumitru Chisalita, expert in domeniul energiei - acesta este cel mai ridicat pret mediu al gazelor romanesti practicat vreodata in luna iunie, pe bursa din tara noastra.De ce se mentine pretul atat de sus? Pe de o parte, ne-am putea gandi ca producatorii si furnizorii vor sa castige un ban in plus pentru a compensa pierderile care le-au suferit in urma haosului creat pe piata, in ultima jumatate de an, de aplicarea OUG 114."Acest argument e valabil, insa, numai pana la un punct. Asta s-ar fi putut intampla in pana prin lunile aprilie si mai. In mod normal, incepand din iunie, preturile ar fi trebuit sa inceapa sa scada, totusi. Si iata ca acest lucru nu s-a intamplat.De ce? Singura explicatie logica este ca pe piata exista o serie de furnizori care fac speculatii. Mai exact, parerea mea este ca parte dintre furnizori cumpara gaz ieftin, la pret plafonat, si apoi incearca sa il revanda scump.Tehnic nici macar nu e foarte complicat, din cauza ca gazul nu este o marfa usor de urmarit. Nimeni nu poate stabili clar ca gazul care a fost cumparat la pret plafonat ajunge la populatie.In concluzie, cineva poate cumpara acum gaze la pret plafonat pentru a le revinde scump, catre alti beneficiari.Sigur ca la un moment dat un furnizor care procedeaza asa va trebui sa livreze gaze si catre populatia pentru care le-a cu ...citeste mai departe despre " Expert: baietii destepti din energie s-au reapucat de treaba. Cat ii va costa asta pe romani " pe Ziare.com