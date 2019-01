Expert: Lacomia statului risca sa-i bage in faliment pe furnizorii de gaze si sa le majoreze romanilor facturile

Obligatia tuturor companiilor energetice de a plati o taxa de 2% din valoarea cifrei de afaceri este prevazuta Ordonantea 114/2018, adoptata de Cabinetul Dancila pe 21 decembrie. Textul ordonantei - care a intrat in vigoare pe 29 decembrie - stabileste urmatoarele aspecte:"Contributia baneasca perceputa de la titularii de licente in domeniul energiei electrice, al energiei electrice si termice in cogenerare pentru componenta energia electrica, al gazelor naturale este egala cu 2% din cifra de afaceri realizata de acestia din activitatile ce fac obiectul licentelor acordate de ANRE, cifra de afaceri calculata conform reglementarilor ANRE aprobate prin ordin al presedintelui ANRE cu avizul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza."Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), a declarat anterior pentru Ziare.com ca, in mod normal, aceasta taxa n-ar trebui sa se plateasca retroactiv, pentru anul 2018, ci sa se aplice doar la cifra de afaceri din 2019. Lungu mai spunea atunci ca va cere Autoritatii Nationale pentru Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) sa accepte aceasta interpretare a legii.ANRE le-a ascultat furnizorilor punctul de vedere, in cadrul unei intalniri care s-a desfasurat pe 11 ianuarie, dar n-a tinut cont de el.In consecinta, institutia a lansat in dezbatere publica norme de aplicare ale OUG 114/2018 care prevad ca taxa de 2% pe cifra de afaceri se va aplica si retroactiv. Cu alte cuvinte, companiile vor fi nevoite sa plateasca taxa si pentru anul 2018. Detalii cu privire la modul de taxare pe care vrea sa il impuna ANRE puteti afla citind documentatia de pe site-ul institutiei.Iata cum risca sa le influenteze aceasta taxa viata atat intreprinzatorilor din industrie, cat si consumatorilor de rand.Luand banii companiilor, statul ii pagubeste, de fapt, pe romanii de randPresedintele Asociatiei Energia Inteligenta, Dumitru Chisalita, a publicat o analiza legislativa in care sustine ca intentia statului de a taxa retroactiv companiile din industria energetica era evidenta, inca de la adoptarea ordonant ...citeste mai departe despre " Expert: Lacomia statului risca sa-i bage in faliment pe furnizorii de gaze si sa le majoreze romanilor facturile " pe Ziare.com