Expert: Plafonarea pretului gazelor risca sa ne coste enorm si sa ne arunce inapoi comunism. Singurii avantajati ar fi rusii

In schimb, risca sa arunce Romania inapoi in comunism, spulberand increderea pe care ne-au acordat-o pana acum toate celelale state membre UE. Iar daca una ca asta s-ar intampla, cu totii am ajunge sa platim cu varf si indesat.Asa cum Ziare.com v-a informat deja, Guvernul vrea sa limiteze, incepand din 2019, pentru urmatorii 3 ani, pretul gazelor produse in Romania. Cu alte cuvinte, Cabinetul Dancila vrea sa le impuna producatorilor sa incaseze pe Mwh cel mult 68 lei, nu 90 lei sau chiar mai mult de atat, cum fac acum.E limpede ca pentru producatori - dintre care cei mai mari sunt Romgaz si OMV Petrom - aceasta plafonare de pret va insemna venituri mai mici si, in consecinta, mai putini bani pentru investitii vitale, de care depinde furnizarea in bune conditii a gazului catre romani.Cui ar mai folosi, in aceste conditii, plafonarea preturilor? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi seara, ca romanii de rand sunt cei carora plafonarea le-ar fi de folos, pentru ca acestia ar fi siguri ca nu li se mai scumpesc gazele."Nu vrem ca facturile sa ajunga aproape de nesuportat, indiferent cat am majora noi veniturile romanilor", a declarat Dragnea.Intrebat de presa daca nu cumva gazul se va scumpi, totusi - in ciuda plafonarilor de pret pe care vrea sa le adopte Cabinetul Dancila - Liviu Dragnea a raspuns, zeflemitor, ca raspunsul tine de aritmetica."Pot garanta ca aritmetica ramane aceeasi. Iar ceea ce scade nu creste", a raspuns Dragnea.Din pacate, lucrurile nu stau asa cum insista sa le prezinte Cabinetul Dancila si Liviu Dragnea. Dimpotriva, in loc sa le faca bine oamenilor, aceasta plafonare de pret risca sa intoarca Romania in comunism. In plus, risca sa ne si coste o gramada de bani.Care sunt principalele riscuri la care se expune Romania, in cazul in care Cabinetul Dancila plafoneaza pretul gazelor a explicat pe larg pentru Ziare.com expertul in energie ing. Dumitru Chisalita.Din cauza ca plafonarea preturilor e ilegala, Romania risca amenzi uriaseExpertul in energie consultat de Ziare.com a aratat ca, inainte de toate, problema acestei plafonari a pretului la gaze - pe care Cabinetul Dancila se pregateste sa o adopte in aceasta seara - incalca atat legislatia nationala, cat si pe cea europeana.Iar aceste incalcari ale le ...citeste mai departe despre " Expert: Plafonarea pretului gazelor risca sa ne coste enorm si sa ne arunce inapoi comunism. Singurii avantajati ar fi rusii " pe Ziare.com