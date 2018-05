Gazele s-ar putea ieftini, daca se va dovedi ca licitatiile Transgaz au fost trucate

"Consiliul va finaliza in acest an un caz in care suspectam ca a fost organizat un cartel la licitatiile Transgaz. Este vorba de companii care deja au fost sanctionate pentru o fapta anterioara similara, tot trucarea unor licitatii Transgaz - am primit ulterior indicii ale Parchetului care sugereaza ca acest comportament, aceste carteluri au afectat si alte licitatii", a spus Chiritoiu.Potrivit acestuia, situatia este similara cu investigatia de pe piata energiei electrice, unde mai multi furnizori de contoare s-au inteles pentru a castiga licitatiile organizate de Electrica."Daca aceasta suspiciune va fi confirmata, atunci o sa discutam din nou de o situatie similara cu cea de la electricitate, cea legata de contoare, adica faptul ca Transgaz a platit mai mult decat ar trebui sa plateasca pentru anumite echipamente. Inseamna si ca Transgaz a luat mai multi bani de la clientii sai, care sunt firmele care au retelele de distributie de gaze, care la randul lor iau acesti bani prin tariful de distributie, de la clienti", a continuat Chiritoiu.El a sustinut ca existenta unui cartel arata automat ca pretul licitatiei a fost mai mare decat in cazul in care acele companii nu s-ar fi inteles intre ele."Acest lucru este deja in orientarile emise de Comisia Europeana. Avem orientari ale Comisiei care spun ca, atunci cand avem un cartel, de obicei pretul licitatiei creste cam cu 20%. Acum se lucreaza la orientarile Comisiei Europene privind modul in care se transfera aceste cresteri la clienti. Nu putem preciza deocamdata care este impactul asupra pretului final platit de consumatori", a aratat presedintele Concurentei.In plus, Consiliul Concurentei a demarat la finele anului trecut o investigatie similara in cazul licitatiilor organizate de Transelectrica , transportatorul national de energie electrica."Daca vom ajunge sa constatam un cartel la licitatiile organizate de Transelectrica, va trebui din nou sa ne punem problema recuperarii prejudiciului pentru consumatori", a adaugat Chiritoiu.In 2012, Consiliul Concurentei a sanctionat patru companii cu o amenda in valoare totala de 25.464.865 lei (aproximativ ...citeste mai departe despre " Gazele s-ar putea ieftini, daca se va dovedi ca licitatiile Transgaz au fost trucate " pe Ziare.com