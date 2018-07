In Romania, pretul gazului pentru consumatorii casnici este, inca, reglementat. Cu alte cuvinte, furnizorul cumpara gazul de la producator sau importator cu cat poate, dar i-l vinde consumatorului casnic doar pretul aprobat de ANRE.Pana la acest moment, in 2018, ANRE a aprobat deja trei majorari ale preturilor gazului pentru populatie.Mai exact, autoritatea a aprobat, mai intai, o crestere a pretului gazelor cu circa 8,3 %, incepand cu data de 10 ianuarie 2018. Ulterior, tot ANRE a aprobat o crestere cu 10%, incepand cu 1 aprilie, a preturilor la gaze pentru clientii ENGIE, care reprezinta cam jumatate dintre consumatorii casnici din Romania.In cele din urma, pe 19 iulie, chiar in ziua in care Eugen Teodorovici anunta ca vrea sa plafoneze pretul gazelor din productia interna, ANRE informa ca, "avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat ca sunt indeplinite conditiile pentru o ajustare, in medie cu 5,83%, a pretului la gazele naturale pentru clientii finali casnici, incepand cu data de 1 august 2018".Cu aceeasi ocazie, institutia anunta ca scumpirea are loc in contextul in care"procentul de crestere a preturilor la gazele naturale din productia interna a fost, in perioada ianuarie 2013 - martie 2019, de 75,56%" si mentiona ca "ANRE nu a avut si nu are competente in stabilirea nivelului acestor preturi". ...citeste mai departe despre " Gazele se scumpesc din nou de miercuri, pentru a treia oara in acest an " pe Ziare.com