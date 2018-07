Gazele se vor scumpi cu pana la 13%. Va fi doar inceputul "erei gazelor scumpe" pentru care Romania nu e pregatita

"Tendintele de pret al gazelor naturale, atat pentru gazele din productia interna, cat si pentru gazele din import care vor fi necesare in sezonul rece, dar si folosirea gazelor din depozite, vor duce la cresterea pretului gazelor naturale la populatie in sezonul rece cu cca. 10%, pe baza datelor de la Bursa Romana de Marfuri (BRM) . In baza acelorasi tranzactii, derulate pe BRM, se desprinde faptul ca aceasta crestere a preturilor gazelor pentru populatie va fi mult mai mare in partea de nord a tarii, aici pretul putand sa creasca cu cca. 13%", se arata in analiza realizata de Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.Din pacate, aceste scumpiri la gaze nu sunt singurele din acest an. In luna ianuarie, facturile au mai crescut cu 8%. In plus, aproape jumatate dintre romani - adica cei care sunt clienti ai Engie Romania - au mai suportat o crestere a facturilor cu 10%, incepand din luna mai, in urma unei decizii a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei.Cum s-a pregatit Romania pentru cresterea preturilor la gazeCauzele care stau la baza scumpirilor anuntate sunt multiple. Printre ele se numara majorarea pretului petrolului cu peste 50% in ultimul an, care atrage scumpirea gazelor pe pietele internationale, dupa circa 6 luni. Mai sunt si alti factori, dar nu unii pe care specialist in energie sa nu-i fi putut lua in calcul pentru a se pregati pentru schimbarile din piata. Din pacate, cei care stabilesc strategiile energetice in Romania fie n-au inteles trendurile, fie n-au fost interesati sa le analizeze. Cert este ca tara noastra nu e pregatita sa faca fata scumpirilor care vor veni, spune Dumitru Chisalita, fost director al Romgaz "Am avut o era a gazelor ieftine, incepand ca de prin 2012 pana prin 2018. Practic, vorbim despre o perioada in care au scazut foarte, foarte mult preturile. Dar evident ca asta nu avea cum sa dureze la infinit. De aceea, foarte multe companii, dar si unele state, au folo ...citeste mai departe despre " Gazele se vor scumpi cu pana la 13%. Va fi doar inceputul "erei gazelor scumpe" pentru care Romania nu e pregatita " pe Ziare.com