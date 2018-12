Guvernul plafoneaza pretul la gaze timp de trei ani

El a precizat ca masura, care va fi inclusa intr-o ordonnata de urgenta ce va fi adoptata pana la finalul anului, este necesara pentru ca unele companii arata "dispret fata de economia din Romania"."Din pacate comportamentul unor companii arata un dispret fata de ce inseamna economia din Romania. Asa ca se propune o limitare de 68 de lei megawatt/ora pentru trei ani de zile.Necesitatea adoptarii unei astfel de masuri a rezultat din comportamentul incorect aplicat de producatori, care vand gazul natural extras la un pret de trei ori mai mare fata de pretul de productie. Unul dintre efectele masurii este de majora potentialul de crestere a economiei in ansamblul sau", a spus Teodorovici.Anuntul ministrului de Finante a venit dupa atacurile lansate duminica de Liviu Dragnea asupra mediului privat.Liderul PSD a criticat multinationalele, companiile din energie, telefonie si firmele din domeniul jocurilor de noroc."Cum sa crezi in onestitatea unui mare lant de hypermarket-uri care are profit de 0,5% si afli ca cumpara sticla de suc nu cu 90 de bani din Romania, ci cu 2,20 lei din afara? Daca ar cumpara din Romania s-ar impozita profitul aici.O mare companie energetica are profit de 0,8 la mie. O firma mare de telefonie, cu epoleti, profit raportat 1.500 de lei! Eu le spun tuturor acestora ca Romania nu e sat fara caini. De maine, sa finanteze din nou toate atacurile impotriva mea, a premierului, a guvernului, dar le spun ca Romania nu e sat fara caini.Pretul la gaze - vorbim de gazele din subsolul Romaniei (v-ati plictisit? - intreaba sala, care raspunde cu aplauze) . Inteleg ca companiile din domeniu intentioneaza sa declanseze noi cresteri de preturi. Au un pret de cost de circa 40 de lei si vezi ca le vinde cu peste 70 de lei si te intrebi ce s-a intamplat? Sunt gazele noastre. Vreau sa instituim reguli cinstite, reguli corecte", a declarat Dragnea.Apoi, liderul PSD a precizat ca "Guvernul trebuie sa intervina de urgenta: in energie, in gaze, in justitie, la jocurile de noroc (acum este impozit pe profit, dar ei nu au profit) "."Sunt absolut convins ca poate chiar saptamana asta dl Teodorovici (e pe aici?); dl. Valcov e aici? Coruptule, unde esti? Dna Dancila, puneti-i la treaba, sa plateasca companiile", a spus Dragnea. ...citeste mai departe despre " Guvernul plafoneaza pretul la gaze timp de trei ani " pe Ziare.com