Guvernul se pregateste sa scumpeasca incalzirea in sistem centralizat

Motivul: CET -urile - adica "fabricile de agent termic" detinute de stat sau de primarii - au avut in acest an cheltuieli mai mari decat in 2017.In aceste conditii, ca sa se asigure ca ele pot functiona in continuare, statul vrea sa le dea subventii mai mari. Singura problema este ca aceasta majorare a sprijinului financiar va fi facuta cu banii oamenilor.CET-urile sunt, de regula, societati ale statului sau ale primariilor care produc energie electrica, agent termic si in unele cazuri, gaze, intr-un regim pe care specialistii il numesc "de cogenerare de inalta performanta". Ulterior, aceste societati livreaza agentul termic pe care l-au produs catre RADET, care la randul sau il distribuie catre locuintele populatiei (si catre toate celelalte spatii incalzite in sistem centralizat, intr-un oras).La inceputul acestui an, in doar 61 dintre cele peste 320 de orase din Romania mai existau sisteme centralizate de termoficare. Iar in multe dintre aceste locuri, CET-urile sunt vechi, slab tehnologizate si produc agentul termic la costuri impovaratoare.Ca sa nu lase, totusi, aceste CET-uri sa dispara, statul a decis printr-o hotarare de guvern sa le acorde subventii, inca din anul 2011.Subventiile - numite oficial bonusuri - sunt, de fapt, sume de bani pe care CET-urile le incaseaza, pe langa pretul de vanzare a fiecarui MWh livrat.Cuantumul acestei subventii platite per MWh depinde de mai multi factori. Cu titlu general, insa, in trimestrul II al acestui an, sumele cu care s-a subventionat livrarea unui MWh au variat intre 119,9 lei - 127,3 lei.Banii pentru plata acestor subventii vin de la consumatori. Cu alte cuvinte, 2,2% din valoarea fiecarei facturi pentru agentul termic se duce pe plata acestor subventii pentru "cogenerarea de inalta eficienta".CET-urile nu pot sa disparaProblema este ca - desi sunt sprijinite financiar de stat de atatia ani - multe dintre CET-uri au ajuns, totusi, in insolventa.Iar daca aceste "fabrici de agent termic" ar sfarsi in faliment si ar disparea, peste o cincime dintre orasele Romaniei ar ramane fara caldura si fara apa calda, pe termen nelimitat! In consecinta, statul incearca sa le tina in viata cu subventii. Cel putin pana in 2023, cand UE va interzice aceste plati suplimentare, pe care le considera ajutoare de stat ce pot fi acordate doar pe termen limitat.