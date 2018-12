Guvernul vrea sa plafoneze si preturile la mancare. Toti au avertizat ca OUG Teodorovici va duce la scumpiri pe linie

Informatia a fost facuta publica de Ministerul Agriculturii, condus de Petre Daea, care invoca modelele altor tari, "cum ar fi Franta"."Ministerul Agriculturii analizeaza masurile luate de alte state, cum ar fi Franta, pentru limitarea cresterii exagerate a preturilor unor produse de baza, care sa dezechilibreze piata nationala, in vederea adoptarii de masuri similare, dar care sa nu afecteze consumatorul", se arata intr-un raspuns oficial dat de ministrul Agriculturii, Petre Daea, unui parlamentar, potrivit G4Media.Sursa citata mentioneaza ca nu exista inca detalii despre ce alimente vor intra in acest plafon si nici cand ar putea fi el instituit.Ce este cert insa e ca masurile nou adoptate de Guvern prin ordonanta de urgenta anuntata de Darius Valcov si Eugen Teodorovici, vor avea ca efect principal scumpiri pe linie pentru romani, dupa cum au avertizat in grup tot mediul de afaceri, sindicatele, Opozitia.G4Media.ro il citeaza pe Aurel Popescu, presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase (ROMPAN, care explica faptul ca, cel putin in panificatie, cresterea preturilor a fost reactia naturala a pietei."Daca se scumpeste gazul, energia electrica, materia prima si cresc salariile, ce face un agent economic, care lucreaza pe principiul de eficienta economica, atunci cand are costurile mai mari decat pretul la care vinde? Nu a fost o crestere la nivelul intregii pieti. Unii au majorat pretul produselor, au pus in acord pretul de vanzare cu cel de productie, altii au amanat majorarea dupa 1 ianuarie", a explicat presedintele ROMPAN.Oameni de afaceri, companii, investitori straini, sindicate, Opozitia si chiar si parteneri de coalitie ai PSD-ALDE au criticat in termeni severi ordonanta anuntata de ministrul de Finante Eugen Teodorovici.S-a ajuns la situatii in premiera ca companii din diverse sectoare sa isi uneasca vocile intr-un mesaj comun pentru a atrage atentia Guvernului asupra efectelor devastatoare pe care masurile le vor avea in economie.Fara exceptie, toti au spus ca acestea se vor reflecta in preturile pentru consumatori, care vor creste cu siguranta pe toate sectoarele.In plus, toti fara exceptie au cerut Guvernului sa retraga ordonanata si sa se puna la masa pentru a gasi solutii, blamand faptul ca nu au fost consultati inaint ...citeste mai departe despre " Guvernul vrea sa plafoneze si preturile la mancare. Toti au avertizat ca OUG Teodorovici va duce la scumpiri pe linie " pe Ziare.com