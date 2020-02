In cateva luni, romanii ar putea plati facturi mai mari la gaze, dupa liberalizarea pietei. Ce trebuie sa facem si ce nu spun autoritatile

Initial, statul era cel care hotara la ce pret se vand gazele romanesti. Ulterior, insa, la presiunile UE, a inceput liberalizarea pietei.Scopul acestei liberalizari era sa le permita clientior sa negocieze direct cu furnizorul, fara interventia statului, pretul gazelor cumparate. In acest fel, indiferent de ce schimbari politice urmau sa se petreaca, piata ar fi functionat pe principiile sale.La agentii economici, sistemul s-a pus in miscare, iar pretul gazelor a inceput sa se stabilesca in functie de cerere si oferta. La clientii casnici, insa, mecanismul n-a prins decat in mica masura. La jumatatea lui 2018, spre exemplu, din cei circa 3,4 milioane de clienti casnici din Romania, mai putin de 100.000 se aventurasera pe piata concurentiala de gaze, negociindu-si cu furnizorii gaze mai ieftine.Ceilalti, adica aproape 97% dintre consumatorii casnici, au preferat sa ramana pe piata reglementata, unde statul aproba preturile. In acest fel, oamenii au ales chiar sa dea un ban in plus pe gaz doar sa nu fie nevoiti sa negocieze, sa nu isi asume riscuri sau sa nu piarda timp ca sa inteleaga cum se calculeaza o factura de gaz.La finele lui 2018, Guvernul PSD-ALDE a adoptat Ordonanta 114, cu scopul declarat de a-i proteja pe romani de cheltuieli excesive. Ordonanta respectiva stabilea ca producatorii romani au obligatia sa vanda cu prioritate gazul, la pretul reglementat de stat de 68 lei MWh, pentru a satisface necesarul de consum al clientilor casnici.Si asta nu pentru o zi sau pentru doua, ci pentru urmatorii 3 ani. Adica pana in 2023. Practic - sustineau oamenii politici ai momentului - nu existau motive serioase pentru cresterea facturilor populatiei la gaz, pana in 2023.Ba mai mult, Ordonanta 114 le permitea romanilor care iesisera deja pe piata concuretiala sa se intoarca la cea reglementata (lucru imposibil pana atunci!) pentru a se bucura si ei de gaz la 68 lei MWh.Inca din perioada in care era in Opozitie, PNL a sustinut ca Ordonanta 114 este mostruoasa si antieuropeana si ca, in consecinta, trebuie eliminata. Partidul nu si-a schimbat parerea nici dupa ce a ajuns la putere. In consecinta, la inceputul lunii ianuarie, Guvernul Orban a adoptat OUG 1/2020, care stabileste ca perioada in care pretul gazelor pentru consu ...citeste mai departe despre " In cateva luni, romanii ar putea plati facturi mai mari la gaze, dupa liberalizarea pietei. Ce trebuie sa facem si ce nu spun autoritatile " pe Ziare.com