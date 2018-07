Legea off-shore nu-i permite Romaniei sa valorifice eficient gazele din Marea Neagra. Ce ar trebui sa facem

Inca din 2012, companiile Exxon si OMV Petrom au anuntat ca au identificat, la o adancime de peste 900 de metri, zacaminte masive de gaz. Initial s-a crezut ca ar fi vorba despre numai 48 de miliarde de metri cubi, dar ulterior s-a stabilit ca zacamantul contine nu mai putin de 200 de miliarde de metri cubi de gaz. Cu alte cuvinte, cam cat consuma Romania in 18 ani!Atunci era momentul perfect ca statul roman sa profite ca niste companii i-au descoperit aceste resurse si sa isi creeze strategii clare si avantajoase de exploatare. La urma urmei, avea o multime de timp sa faca studii si sa gaseasca metode a se pune de acord cu societatile de exploatare asupra extragerii si vanzarii gazului!Din pacate, Romania n-a facut nimic din toate acestea. In schimb, a lasat timpul sa treaca inutil, fara sa isi creioneze macar vreo strategie. Abia in 2017, in timpul Cabinetului Tudose, a fost lansat un proiect de lege care sa stabileasca reguli pentru exploatarea gazelor off-shore (pe mare - n.red) . Facut in pripa, respectivul proiect de lege amesteca prevederile tehnice, ingineresti, cu reglementari fiscale si, per total, impunea un mod de exploatare a gazului care e dezavantajos pentru stat. E dovada clara a faptului ca un proiect amanat fara rost vreme de 5 ani nu se poate face bine, pe genunchi, in numai cateva luni! Cu toate astea, senatorii l-au adoptat.Iata doar cateva dintre prevederile proiectului de lege off-shore care, potrivit expertului in energie Otilia Nutu, ar trebui modificate astfel incat explotarea zacamintelor de gaze descoperite in Marea Neagra sa se poata face in mod echitabil.Companiile din off-shore primesc avantaje pe care cele din on-shore nu le auProiectul de lege adoptat deja de senatori le ofera companiilor care urmeaza sa exploateze gaze off-shore (pe mare) avantaje importante, pe care exploatatorii on-shore (de pe tarm) nu le au.Mai exact, in baza prevederilor OG 6/2013 si OG 7/2013 (modificata ...citeste mai departe despre " Legea off-shore nu-i permite Romaniei sa valorifice eficient gazele din Marea Neagra. Ce ar trebui sa facem " pe Ziare.com