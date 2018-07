Legea off shore spune o poveste frumoasa, cu iz electoral, dar nu rezolva problema exploatarii gazelor din Marea Neagra

Cert este ca legea off-shore, in ciuda modificarilor, continua sa arate doar ca o colectie de promisiuni electroale ale actualei Puteri si nu ca un act normativ care sa reglementeze exploatarea rationala a resurselor tarii, explica profesorul universitar Petrisor Peiu pentru Ziare.com.Desi discutii pe marginea extragerii si valorificarii gazelor din Marea Neagra se poarta deja de mai multi ani, in Romania, Guvernul a initiat abia in luna octombrie a anului trecut un proiect de lege care sa consfinteasca normele de exploatare off-shore (pe mare) . Respectivul proiect - adoptat de Senat pe 12 februarie 2018 - a dat nastere unor ample dezbateri, in principal din cauza ca ii scutea pe petrolistii din Marea Neagra de plata unor sume importante catre stat. Iata despre ce era vorba.Statul le percepe petrolistilor on-shore o taxa pentru sumele pe care acestia le obtin din vanzarea gazului, in plus fata de pretul resursei stabilit mai demult de stat, pe vremea cand piata autohtona de energie era reglementata. Pe explotatorii din off-shore, in schimb, statul s-a gandit sa nu-i mai incarce cu aceasta taxa, impusa in baza OG 7/2013, ci sa ii lasa se isi plateasca doar redeventele. Cuantumul acestora, stabilit prin Legea Petrolului 238/2004, ajunge la cel mult 13% din valoarea gazului.Ei bine, Liviu Dragnea si Iulian Iancu au modificat legea off-shore, chiar inainte ca aceasta sa intre la vot, pe 9 iulie, si le-au impus, totusi, petrolistilor de pe mare o serie de taxe in plus, fara de redeventa. Mai exact, au inclus in lege o grila de taxare progresiva a veniturilor suplimentare obtinute din vanzarea gazului, in urma liberalizarii pietei romanesti de profil. Cuantumul acestor taxe depinde de pretul gazului si ajunge pana la 50% din veniturile suplimentare. Pentru petrolistii care se asteptau sa nu plateasca deloc acest tip de taxa schimbarea este majora.In plus, Dragnea si Iancu au adus legii un amendament care impune companiilor off-shore sa vanda pe Bursa Romana de Marfuri si pe OPCOM cel putin jumatate din gazul extras din Marea Neagra. Motivul: sa ramana in Romania si sa le fie accesibi ...citeste mai departe despre " Legea off shore spune o poveste frumoasa, cu iz electoral, dar nu rezolva problema exploatarii gazelor din Marea Neagra " pe Ziare.com