Liviu Dragnea da vina pe straini pentru scumpiri, in timp ce firma fiului sau a crescut preturile produselor din carne

Joi, seful social-democratilor a spus ca, "sub nicio forma", inflatia majorata nu vine din politicile de crestere a salariilor implementate de PSD.In schimb, de vina ar fi importatorii, care, potrivit lui Dragnea, s-ar fi gandit "hai sa crestem si noi preturile, daca Guvernul a crescut salariile, cea mai mare parte hai sa o luam noi".Totusi, iata ca si producatorii locali au scumpit produsele. Iar jurnalistii de la Recorder au analizat chiar societatea SC Ferma Salcia SA, unde fiul lui Liviu Dragnea detine 90% din actiuni.Firma se ocupa cu cresterea porcilor si are 12 magazine de desfacere a preparatelor din carne de porc in Teleorman, Olt si Bucuresti."Pentru ca Ferma Salcia SA (Romcip, dupa vechiul nume) livreaza preparate din carne si catre institutii finantate din bani publici (de exemplu Gradinitia Nr.6 din Alexandria), am putut vedea, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice, cum au evoluat preturile practicate de firma lui Dragnea in ultimul an. (...)In februarie 2017, Ferma Salcia a vandut cremwusti de porc catre Gradinitia Nr.6 din Alexandria la pretul de 12.84 lei kilogramul. In martie, pretul a crescut la 13.48 de lei, iar in septembrie tot Gradinitia Nr.6 a cumparat de la firma lui Stefan Dragnea, fiul liderului PSD, cremwusti de porc (hrana sanatoasa pentu copii!) la pretul de 14.16 lei per kilogram. Asadar, o crestere de 1.32 de lei pe kilogram in numai cateva luni: aproximativ 10 %! A crescut si pretul la carne tocata, cu circa 7 %", arata sursa citata.Reamintim ca rata anuala a inflatiei a urcat in martie la 5%.Prognoze pesimisteIn luna februarie, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu , atragea atentia ca inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR afirmase atunci ca inflatia va atinge 3,2% la finalul anului 2018.Au existat insa si voci mai pesimiste. Senatorul PNL, Florin Citu, a afirmat recent pentru Ziare.com ca rata inflatiei risca sa ajunga la 12% la finalul anului, daca se va mentine aceasta politica fiscala prociclica, iar reactia Bancii Centrale va fi in continuare timida."In conditiile in care se mentine aceasta pol