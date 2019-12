Manipulare marca PSD: Olguta Vasilescu spune ca pretul carburantilor NU a scazut dupa eliminarea supraaccizei. Statisticile arata contrariul

"Supraacciza... am eliminat-o si noi si ne-am trezit ca pretul la pompa nu a scazut. Pot sa pun pariu ca nici acum nu o sa scada. Chiar si Guvernul, printr-o nota interna, va roaga sa nu votati aceasta lege si sa nu eliminati supraacciza. (...)O sa vedeti si dumneavoastra, cand o sa produca efecte aceasta lege, ca degeaba am eliminat supracciza, ca pretul la pompa nu a scazut si nu am facut altceva decat sa bagam in buzunarul marilor companii niste bani pe care ar fi trebuit sa ii ia statul. Dar daca nu ii vreti, nu e niciun fel de problema", a precizat social-democrata Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii.In ciuda acestor avertismente, cei din PSD au sustinut demersul liberalilor si au votat proiectul de lege, care a trecut astfel de Parlament. Acum se afla la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.Ce ne arata statisticaGuvernul PSD condus de Victor Ponta este cel care a introdus supraacciza de 7 eurocenti pe litrul de carburant, in 2014, scopul declarat fiind acela de a strange fonduri suplimentare pentru investitii in infrastructura.Dar banii nu au ajuns sa fie folositi in acest scop, fiind virati direct la bugetul de stat. Pana si Ponta a recunoscut ca sumele astfel colectate nu au cum sa fie folosite pentru constructia de drumuri si autostrazi.Ulterior, la 1 ianuarie 2017, noul guvern social-democrat a eliminat supraacciza, impreuna cu scaderea TVA cu un punct procentual (de la 20 la 19 la suta).Pentru a verifica daca atunci pretul carburantilor a scazut sau nu, am consultat statistica Oil Bulletin publicata de Comisia Europeana. Iata ce ne arata datele:19 decembrie 2016 Pret benzina : 1,147 euro/litru Pret motorina : 1,143 euro/litru2 ianuarie 2017Pret benzina: 1,147 euro/litruPret motorina: 1,143 euro/litru6 februariePret benzina: 1,071 euro/litruPret motorina: 1,061 euro/litru6 martie 2017Pret benzina: 1,056 euro/litruPret motorina: 1,060 euro/litru3 aprilie 2017Pret benzina: 1,047 euro/litruPret motorina: 1,018 euro/litru1 mai 2017Pret benzina: 1,068 euro/litruPret motorina: 1,042 euro/litru5 iunie 2017Pret benzina: 1,033 euro/litruPret motorina: 1,006 euro/litru3 iulie 201 ...citeste mai departe despre " Manipulare marca PSD: Olguta Vasilescu spune ca pretul carburantilor NU a scazut dupa eliminarea supraaccizei. Statisticile arata contrariul " pe Ziare.com