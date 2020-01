Ministrul Economiei spune ca gazele nu se vor scumpi: Cred intr-o scadere a pretului

Dupa discutii, ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat ca pretul gazelor nu va creste ci, din contra, ar trebui sa scada.El a precizat ca exista stocuri foarte mari de gaze naturale, astfel ca vom avea un exces de gaz pe piata incepand din martie, aprilie."Nu cred intr-o crestere a pretului gazelor naturale, ba din contra, cred intr-o scadere a pretului gazelor naturale in special ca s-a trecut de acest varf de iarna, mai avem doar o luna si pretul gazelor naturale si al energiei electrice nu a crescut, exact asa cum v-am asigurat. Toata lumea spunea ca odata cu abrogarea OUG 114 vor creste preturile. Nu, nu a fost nicio crestere de preturi. Va spun si de ce nu va creste pretul gazelor naturale, dupa parerea mea, dupa iesirea din aceasta iarna pentru ca avem un depozit de stocuri foarte mari de gaze naturale.Vor ramane in continuare stocuri de gaze naturale in depozite. Operatorii care le au depozitate vor vrea sa vanda pe piata acel stoc de gaze pentru ca, daca nu-l vor vinde si il vor mentine in continuare, vor plati o taxa suplimentara inca un an de zile, deci pretul lor va fi mult mai mare, va creste pretul si vor fi nevandabile. Vom avea un exces de gaz pe piata incepand din martie, aprilie. Eu sunt convins ca pretul va fi mai mic. (...) Va fi oferta mai mare decat cererea", a declarat Virgil Popescu, dupa intalnirea de la Parlament.El a aratat ca i-a informat pe liberali ca punctul de vedere al Executivului cu privire la trecerea ANPC de la Guvern la Parlament este negativ. De asemenea, ministrul a punctat ca Guvernul nu sustine Legea apelor minerale.Ministrul a spus ca discutiile au vizat si proiectul de modificare a Legii energiei electrice si gazelor naturale care se afla in dezbatere in Comisia de industrie, aratand ca ar trebui depuse amendamente. Despre o modificare a legii offshore el a afirmat ca aceasta se va putea face doar in Parlament, daca exista consens."Suntem in lucru cu o ordonanta foarte importanta. Nu intelegem de ce in legea off-setului, lege care permite revitalizarea industriei de aparare romanesti atat de stat, cat si privata, a fost scos off-setul pentru Guvern la Guvern.Ministerul Economiei impreuna cu Ministerul Apararii am finalizat textul si il trimitem spre avizare tuturor ministerelor avizatoare si vrem sa-l aprobam in prima sedinta de guvern in asa fel inc ...citeste mai departe despre " Ministrul Economiei spune ca gazele nu se vor scumpi: Cred intr-o scadere a pretului " pe Ziare.com